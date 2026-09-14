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Dubai registra maior volume de visitantes desde início da guerra no Irã

Cidade dos Emirados Árabes Unidos recebeu cerca de 869 mil viajantes internacionais com pernoite no mês de agosto

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 17h14 | Atualizado em 15 set 2026, 10h18
Dubai
Dubai  (Naufal MQ/Getty Images)
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Apesar das constantes tensões geopolíticas do Oriente Médio, Dubai recebeu cerca de 869 mil visitantes internacionais com pernoite em agosto deste ano, o maior volume mensal desde fevereiro – mês em que Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, dando início à guerra atual –, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET). O número eleva para 6,97 milhões o total de visitantes internacionais da cidade dos Emirados Árabes Unidos nos primeiros oito meses do ano.

Segundo os dados apresentados na abertura da Arabian Travel Market (ATM), uma das principais feiras do setor de turismo do Oriente Médio, os hotéis de Dubai contabilizaram 21,61 milhões de diárias ocupadas entre janeiro e agosto de 2026. Apenas em agosto, a taxa de ocupação chegou a 66%, equivalente a 89% do nível registrado no mesmo mês do ano anterior.

A oferta hoteleira também continuou em expansão e se aproximou de 149 mil quartos até o fim de agosto. Segundo o DET, parte dos hotéis iniciou projetos de renovação para modernizar as instalações e ampliar a capacidade de receber visitantes nos próximos anos.

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A Europa Ocidental permaneceu como a principal origem dos turistas que chegaram ao emirado entre janeiro e agosto, com 20% do total. Em seguida aparecem o Sul da Ásia, com 17%; os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), com 16%; a Comunidade dos Estados Independentes e a Europa Oriental, com 14%; e Oriente Médio e Norte da África, com 10%. Nordeste e Sudeste Asiático responderam por 9%, as Américas por 7%, a África por 5% e a Australásia por 2%.

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“Os resultados alcançados até agora neste ano refletem os esforços contínuos de todos que contribuem para a economia de visitantes de Dubai, desde nossos parceiros globais de hospitalidade e turismo até as pessoas em toda a cidade que cocriam a experiência que os visitantes vêm desfrutar”, afirmou Issam Kazim, CEO da Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

No início do ano, diante das tensões regionais que afetaram o fluxo internacional de viagens, o governo de Dubai anunciou um pacote de 2,5 bilhões de dirhams (cerca de R$ 3,4 bilhões) em apoio aos setores de turismo, hotelaria e entretenimento. Ao mesmo tempo, a cidade recuperou parte importante de sua conectividade aérea. Segundo o DET, a Emirates já restabeleceu 97% de sua rede internacional, enquanto a ocupação dos voos no Aeroporto Internacional de Dubai se aproxima dos níveis de 2025.

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