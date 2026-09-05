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Duas pessoas são encontradas com vida no Nepal dez dias após inundações

Desastre já deixou 1.300 mortos confirmados e ao menos 900 trabalhadores ainda estão desaparecidos em obras espalhadas pelo país

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 11h02
Três homens resgatam um quarto homem, visivelmente exausto e sujo, dentro de uma caverna escura. Dois deles, vestindo uniformes camuflados, o apoiam pelos ombros e braços, enquanto o terceiro, com capacete amarelo, observa. O homem resgatado usa uma jaqueta escura e está com o rosto pálido. O ambiente é rochoso e úmido
O chinês Lu Haitao foi resgatado em um túnel no Nepal neste sábado, 5, dez dias depois de inundações que devastaram o país (5/09/2026) (Exército do Nepal/Reprodução)
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Mais duas pessoas, um chinês e uma nepalesa, foram encontrados vivos e resgatados no Nepal neste sábado, 5, em operações realizadas pelas equipes de resgate em dois locais diferentes, dez dias depois das megaenchentes que atingiram a região no fim de agosto e já deixaram mais de 1.300 de mortos.

De acordo com o Exército nepalês, o homem chinês, identificado como Lu Haitao, foi encontrado em túnel de 225 metros de comprimento nas obras da hidrelétrica Upper Trishuli-1, em construção no rio Trishuli, no distrito de Rasuwa. Ele foi evacuado de helicoptero e as autoridades informaram que as suas condições de saúde estão sob avaliação.

As equipes de resgate têm focado seus esforços nas áreas das diversos projetos de hidrelétricas que estão em construção no Nepal, onde se calcula que ainda haja 900 trabalhadores desaparecidos, dos quais 500 podem ter ficado dentro dos túneis, de acordo com informações do jornal britânico Guardian.

Haitao é o terceiro a ser retirado com vida de um desses túneis. Um dia antes, nesta sexta-feira, dois outros trabalhadores foram retirados de um túnel de outra usina.

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Já a outra pessoa, uma mulher de 64 anos, foi resgatada neste sábado entre os escombros de uma casa na cidade de Nuwakot, uma das mais atingidas pelo desastre. A mulher foi encontrada coberta de lama e transportada de avião para um hospital em Kathmandu.

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