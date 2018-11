Duas pessoas morrem em desmoronamento de estrada em Portugal

Duas pessoas morrem nesta segunda-feira (19) em decorrência do desmoronamento da Estrada Nacional 255, que liga Borba a Vila Viçosa, na região do Alentejo, no sul de Portugal. Outras pessoas estão presas no buraco, que engoliu uma retroescavadeira e dois automóveis.

A pista se abriu ao longo de vários metros e fechou o acesso à pedreira ALA de Almeida, localizada ao lado da estrada, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora (CDOS). O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, afirmou à rede RTP que “toneladas de material” caíram de forma abrupta.

O acidente mobilizou 48 bombeiros e membros de equipes de socorro, 18 veículos terrestres e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem).

As imagens indicam que a pedreira avançou sua escavação em áreas muito próximas da pista.

(Com EFE)