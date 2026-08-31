Duas pessoas morrem após enchente repentina no Grand Canyon; outras 15 estão desaparecidas

Duas pessoas morreram e 15 continuam desaparecidas após enchentes repentinas atingirem partes do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Segundo o Serviço Nacional de Parques (NPS), outras 62 pessoas foram resgatadas de helicóptero desde a tarde de sábado 29, quando as inundações começaram.

“Tudo foi aterrorizante”, disse Nikki Baggs, de 41 anos, que estava entre as pessoas resgatadas de helicóptero do fundo do Grand Canyon com duas amigas.“Era um dia lindo e, de repente, as pessoas começaram a gritar e correr”, relatou ela à emissora britânica BBC.

A governadora do Arizona, Katie Hobbs, afirmou em uma publicação nas redes sociais, que seu “coração está com as famílias e entes queridos de todas as pessoas desaparecidas após as inundações repentinas no Grand Canyon”.

Continua após a publicidade

Hobbs disse que a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Arizona está coordenando ações com o Serviço Nacional de Parques e a Defesa Civil do Condado de Coconino para apoiar os esforços de busca e resgate.

Serviço Nacional de Parques coordena buscas

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 31, o NPS afirmou que, neste momento, a prioridade é encontrar informações sobre as 15 pessoas que são consideradas desaparecidas ou sem paradeiro conhecido.

Continua após a publicidade

Segundo a nota divulgada, as enchentes causaram danos significativos em algumas áreas e as trilhas na região foram fechadas. A infraestrutura hídrica do parque também foi comprometida, o que levou o NPS a suspender a hospedagem de visitantes durante a noite na Margem Sul, a partir desta segunda-feira até novo aviso.

De acordo com a agência governamental, cerca de 40% do sistema de abastecimento de água Transcanyon Waterline, que fornece água para visitantes do parque e moradores da região foi danificado pela enchente.

Continua após a publicidade

O NPS solicitou que qualquer pessoa que saiba de mochileiros que estavam no interior do cânion ao longo do corredor do riacho Bright Angel no sábado entre em contato. O NPS também alertou que mais tempestades e chuvas fortes estavam previstas para segunda-feira, o que poderia levar a “inundações repentinas adicionais, deslizamentos de terra, quedas de rochas e alterações nas condições das trilhas e dos rios”.

Início das enchentes

As inundações começaram na tarde de sábado 29 por volta das 14h30 e atingiram a área do Bright Angel Canyon e do Phantom Ranch, destruindo pontes e arrastando pedregulhos. Na manhã de domingo 30, 62 pessoas haviam sido evacuadas do Phantom Ranch e da parte baixa da trilha North Kaibab, e não havia relatos de feridos.

Continua após a publicidade

Quase todas as passarelas sobre o riacho Bright Angel foram destruídas, interrompendo o acesso de mochileiros ao outro lado do rio. A inundação também forçou o fechamento do Phantom Ranch, do acampamento Bright Angel, da trilha North Kaibab até o Phantom Ranch, da Black Bridge, da Silver Bridge e do Rio Colorado para navegação fluvial.