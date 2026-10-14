Drones ucranianos atingem maior centro de dados da Rússia em meio à corrida por IA

Drones ucranianos atingiram nesta quarta-feira, 14, o maior centro de dados da Rússia, pertencente ao banco estatal Sberbank. O ataque ocorre em meio à disputa de Moscou para reduzir a distância tecnológica em relação aos Estados Unidos e à China no desenvolvimento de inteligência artificial (IA). Na semana passada, outras três ofensivas tiveram como alvo centros de dados da Yandex, uma das principais empresas de tecnologia russas.

O primeiro vice-presidente executivo do Sberbank, Alexander Vedyakhin, confirmou o ataque à instalação localizada em Balakovo, mas afirmou que os serviços da instituição continuavam funcionando normalmente. Segundo a agência estatal russa RIA Novosti, o complexo deverá abrigar o maior supercomputador do país, com previsão de entrar em operação em 2027.

Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin realizou uma reunião não anunciada com autoridades sobre segurança da informação, da qual participou o presidente-executivo do Sberbank, German Gref. O Kremlin negou, porém, que o encontro estivesse relacionado aos ataques.

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Os supercomputadores são essenciais para treinar modelos de inteligência artificial, e eventuais danos às instalações podem comprometer o avanço do setor russo. Nem o Sberbank nem a Yandex informaram se os equipamentos foram afetados pelas ofensivas.

Corrida tecnológica

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O Sberbank e a Yandex são os principais desenvolvedores de inteligência artificial da Rússia. No mercado doméstico, as empresas disputam espaço com seus respectivos modelos, GigaChat e YandexGPT. Apesar dos investimentos, estimativas do próprio Sberbank indicam que as companhias estão até nove meses atrás das líderes americanas e chinesas.

Parte da defasagem é atribuída às sanções ocidentais, que dificultam o acesso russo a componentes avançados. Em setembro, Gref apontou a escassez de unidades modernas de processamento gráfico, conhecidas como GPUs, como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da tecnologia no país.

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O Sberbank negocia a compra de chips de fabricantes chineses para contornar as restrições, mas enfrenta outro entrave: a dependência de tecnologias da americana Nvidia. Sua plataforma CUDA, usada para programar e operar chips em tarefas de inteligência artificial, tornou-se um padrão do setor.

Segundo o especialista em tecnologia da informação Mikhail Klimarev, as sanções também dificultam a reposição de equipamentos danificados. Os componentes ainda chegam à Rússia por rotas indiretas, mas a aquisição é mais cara e depende de intermediários dispostos a correr riscos para contornar as restrições comerciais.

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A Ucrânia afirma que suas ofensivas respondem aos ataques russos contra infraestruturas ucranianas. Desde o início da guerra, os dois países têm mirado instalações de energia, refinarias, portos e empresas de comércio eletrônico do adversário.

Diante da ameaça, o Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia informou nesta semana que negocia com os militares medidas para reforçar a segurança dos centros de dados. Parlamentares também defenderam a transferência de equipamentos para instalações subterrâneas.

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A proposta ganhou apoio de Valery Yermakov, vice-presidente da estatal Rostelecom, outra grande operadora russa de centros de dados. Em uma conferência em Moscou, ele defendeu a criação de uma espécie de “cofre de dados para o apocalipse”, capaz de proteger equipamentos essenciais contra ataques.