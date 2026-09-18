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Drone atinge torre de resfriamento da usina nuclear de Kursk, na Rússia

Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU reiterou apelo à 'máxima contenção militar' para evitar risco de acidente nuclear

Por Sophia Paiva 18 set 2026, 17h14
A usina nuclear de Kursk, na Rússia
A usina nuclear de Kursk, na Rússia (Redes sociais/Reprodução)
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Drone atinge torre de resfriamento da usina nuclear de Kursk, na Rússia Priorizar nos meus resultados Google

Um drone atingiu a torre de resfriamento da usina nuclear de Kursk, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, informou nesta sexta-feira, 18, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), pedindo “máxima contenção militar”.

Em nota, a AIEA, vinculada às Nações Unidas, afirmou que o reator estava em operação no momento em que o drone se chocou com a estrutura, “mas seu regime de funcionamento não foi alterado e não houve incêndio”.

A usina está localizada perto da fronteira entre Rússia e Ucrânia, a oeste da cidade de Kursk, capital regional, que tem uma população de aproximadamente 440.000 habitantes.

“Todos os ataques contra instalações nucleares são inaceitáveis, pois podem comprometer a segurança física e tecnológica nuclear, independentemente de onde ocorram”, declarou a AIEA em comunicado.

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O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou “apelo à máxima contenção militar para evitar o risco de um acidente nuclear”.

A agência nuclear tem alertado repetidamente sobre os perigos de combates em torno de usinas nucleares desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. Há preocupações sobretudo com as usinas de Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa, e Chernobyl, palco do pior desastre nuclear civil da história.

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Em maio, um drone chegou a atingir a usina nuclear de Zaporizhzhia. O ataque abriu um buraco na parede da sala de máquinas, mas não danificou o equipamento principal, segundo a Rosatom, a agência nuclear estatal russa. O Ministério da Defesa da Rússia detalhou, por sua vez, que os danos causados pelo drone ficam “a dez metros da sala do reator”.

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