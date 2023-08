Drone atinge prédio de ministérios russos pela segunda vez em três dias

Um arranha-céu no distrito comercial de Moscou, que abriga três ministérios do governo russo, foi atingido por um drone pela segunda vez em três dias nesta terça-feira, 1, no que a Rússia categorizou como “ataque terrorista” da Ucrânia.

Também nesta terça, um assessor da Presidência ucraniana disse que Moscou deveria esperar mais ataques de drones e “mais guerra”.

O prédio atingido, Moskva-Citi, é conhecido como “quarteirão do QI”, que abriga o Ministério do Desenvolvimento Econômico, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério das Estatísticas. Vídeos circulando nas redes sociais mostram que uma seção de sua fachada de vidro, bem acima do solo, foi destruída pelo impacto.

“No momento, os especialistas estão avaliando os danos e o estado da infraestrutura para a segurança das pessoas no prédio. Isso levará algum tempo”, disse Darya Levchenko, assessora do ministro da Economia, no aplicativo de mensagens Telegram. Ela acrescentou que a equipe estava trabalhando de forma remota.

Moscou sofre sucessivos ataques de drones desde o início de maio, quando dois dos veículos aéreos não tripulados foram disparados contra o telhado de um prédio no complexo do Kremlin.

Embora os incidentes não tenham causado baixas ou grandes danos, provocaram um mal-estar generalizado e desafiam a narrativa do Kremlin de que a “operação militar especial” da Rússia na Ucrânia está ocorrendo conforme o planejado.

“De fato, existe uma ameaça, é óbvio, mas medidas estão sendo tomadas”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em coletiva de imprensa, recusando-se a fazer mais comentários.

A Ucrânia ficou satisfeita com os ataques, embora não tenha reivindicado diretamente a responsabilidade por eles, como é de praxe.

“Moscou está se acostumando rapidamente a uma guerra total”, escreveu o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak no Twitter, agora conhecido como X.

Podolyak disse que a Rússia deveria esperar “mais drones não identificados, mais colapsos, mais conflitos civis, mais guerra”.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa russo afirmou que frustrou a chamada “tentativa de ataque terrorista” e derrubou dois drones a oeste do centro da cidade de Moscou. Outro drone teria sido afetado por equipamentos de interferência e ficou “fora de controle” antes de colidir com prédios no distrito comercial Moskva-Citi.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, declarou o prédio atingido foi o mesmo do ataque de domingo 30. “A fachada foi danificada no 21º andar. O vidro foi destruído em mais de 150 metros quadrados”, disse ele.

O aeroporto de Vnukovo, um dos três principais aeroportos que atendem a capital, fechou brevemente, mas depois retomou as operações.

Além disso, depois que o primeiro drone atingiu o Moskva-Citi no domingo, a empresa de tecnologia Yandex enviou um memorando aos funcionários para instruí-los a não ficarem no escritório à noite e pedir que “tomem cuidado”.