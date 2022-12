Don’t Stop Believin’: A briga do Journey para abandonar comícios de Trump

O guitarrista Neal Schon, membro da banda Journey, exigiu nesta quinta-feira, 22, que um de seus colegas do grupo, o tecladista Jonathan Cain, pare de se apresentar em eventos eleitorais do ex-presidente dos Estados Unidos, e agora novamente candidato, Donald Trump. O pedido foi feito depois que Cain tocou o hit da banda, “Don’t Stop Believin'”, na residência pessoal de Trump na Flórida, no mês passado.

Schon disse que o tecladista “não tem o direito de usar Journey para política”.

Cain, cuja esposa Paula White é conselheira do ex-presidente, tocou o hino do Journey em Mar-a-Lago, durante um evento de gala do America First Policy Institute, centro de pesquisas criado para perpetuar a agenda de políticas públicas de Trump. Os músicos, além disso, já estão envolvidos em uma batalha judicial sobre gastos com o cartão de crédito da banda.

Schon e Cain são os únicos dois membros fundadores restantes no Journey, e a atual rusga pode jogar um balde de água fria na relação quando eles voltarem à turnê, em janeiro do ano que vem.

A música “Don’t Stop Believin'” foi lançada em 1981, mas voltou às listas de mais ouvidas depois de ser usada na trilha sonora dos programas de televisão “The Sopranos”, da HBO, e “Glee”, da FOX. Ela foi escrita por Cain e Schon em colaboração com o cantor Steve Perry, que deixou a banda em 1998.

No mês passado, essa foi a canção de 1981 mais escutada nas plataformas de streaming no Reino Unido.

Em sua carta, divulgada pela revista americana Variety, Schon disse que a apresentação de seu colega de banda em Mar-A-Lago foi um “uso nocivo da marca”.

O America First Policy Institute, que organizou o evento, é dirigido por ex-funcionários da Casa Branca de Trump, e foi descrito como uma “administração à espera” caso ele seja reeleito. Paula White-Cain foi conselheira espiritual de Trump durante sua presidência e preside o Centro de Valores Americanos do instituto.

“Embora Cain seja livre para expressar suas crenças e associações pessoais, quando o faz em nome da banda, tal conduta é extremamente deletéria para a marca Journey, pois polariza os fãs e o alcance da banda. Journey não é, e não deve ser, política”, disse Schon na carta.

“Sua [posição] política deve ser um assunto pessoal. Ele não deve capitalizar a marca do Journey para promover sua agenda política ou religiosa pessoal em detrimento da banda”, continuou.

Schon também comentou sobre o assunto no Twitter, dizendo: “Você simplesmente não pode ir lá, porque vai perder fãs.”

Em um comunicado, o porta-voz de Cain disse à Variety que”Schon está apenas frustrado por continuar perdendo no tribunal e agora está alegando falsamente que a música foi usada em comícios políticos”, o que o guitarrista descreveu como “mentiras atrás de mentiras”.

Em novembro, Schon alegou que seu acesso ao cartão American Express da banda foi restrito, enquanto Cain acusou seu colega de colocar mais de US$ 1 milhão em “despesas pessoais impróprias” no cartão.

A dupla deve começar sua turnê em 27 de janeiro, com o cantor Arnel Pineda, que se juntou ao grupo em 2007.