Dono da Louis Vuitton se torna homem mais rico do mundo por algumas horas

O magnata francês da moda Bernard Arnault se tornou a pessoa mais rica do mundo por algumas horas nesta segunda-feira 24, segundo a lista de bilionários da revista Forbes. Pela manhã, a fortuna do dono da Louis Vuitton alcançou 186,3 bilhões de dólares, contra estimados 186 bilhões de fundador da Amazon e então detentor do primeiro lugar do ranking, Jeff Bezzos. As posições, porém, voltaram a se inverter no início da tarde.

Arnault, que é diretor-executivo do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), controla um império que reúne 70 marcas, incluindo Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy e Moët&Chandon.

Na manhã de ontem, as ações da LVMH subiram 0,4% na abertura das bolsas, fazendo seu valor de mercado saltar para 320 bilhões de dólares e, assim, injetando 600 milhões na fortuna de Arnault. A movimentação fez com que a conta bancária do francês superasse em 300 milhões a de Bezzos.

Esta foi a primeira vez que um europeu alcançou o topo da lista desde 2015, quando o espanhol Amancio Ortega, cujo grupo Inditex é mais conhecido por sua rede Zara, ultrapassou Bill Gates.

Durante a tarde, porém, as ações da Amazon subiram mais de 1%, tornando Bezos 2,4 bilhões de dólares mais rico. Agora Bezos lidera com uma fortuna de 188,2 bilhões, à frente dos 187,6 bilhões de dólares de Arnault.

O francês é seguido por Elon Musk, dono da Tesla, que tem um patrimônio de 152,5 bilhões de dólares. O empresário viu seu patrimônio cair na semana passada, após as ações da Tesla terem registrado queda superior a 2%. Bill Gates, fundador da Microsoft, está em quarto lugar.