Donald Trump vence na Flórida, estado crítico para o Colégio Eleitoral

Contrariando pesquisas que davam ligeira vantagem para Joe Biden, o presidente Donald Trump venceu na Flórida com 51% dos votos, levando os 29 votos do Colégio Eleitoral. Essa é uma vitória fundamental para Trump.

Já Biden recebeu 48%. O estado é visto como crítico para vencer as eleições americanas, sobretudo pelos republicanos.

Trump ampliou sua vantagem no voto latino com relação ao último pleito, em 2016. Cinco entre 10 optaram pelo presidente, contra 4 entre 10 no pleito de 2016.

Assim, aumenta a necessidade de Biden ganhar na Pensilvânia, outro swing state que é crucial para quem deseja chegar à Casa Branca.

Os republicanos montaram uma defesa feroz na região, que é o lar de uma grande comunidade de origem cubana e de inúmeros aposentados, ambos inclinados ao voto conservador. Durante a noite, latinos apoiadores de Trump festejaram nas ruas de Miami.