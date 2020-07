Donald Trump bate boca com apresentador da rede conservadora Fox News

O presidente Donald Trump voltou a se envolver em uma polêmica nesta sexta-feira, 17. A quatro meses das eleições americanas, foi divulgado um clipe de uma entrevista em que Trump entra em conflito com o apresentador Chris Wallace, da rede conservadora Fox News, ao ser questionado sobre uma afirmação falsa que fez sobre o democrata Joe Biden, seu provável adversário no pleito. A íntegra da entrevista será veiculada neste domingo, 19.

Trump se irritou quando foi confrontado sobre ter dito que Biden apoiava o movimento de redução de repasses de verbas que as forças policiais têm direito atualmente. No intuito de provar sua alegação, o presidente foi visto pedindo uma cópia de uma carta em que Biden concordava com pautas defendidas pelo socialista Bernie Sanders e que foi divulgada nesta semana. O documento não provou sua afirmação.

No clipe divulgado, Wallace observou aumentos recentes em tiroteios em muitas cidades e perguntou a Trump por que ele achava que essa violência estava em ascensão. O presidente respondeu: “Eu explico isso simplesmente dizendo que são cidades administradas por democratas. Eles são administrados liberalmente. Eles são estupidamente corridos.”

O apresentador observou que muitas cidades não são governadas por prefeitos democratas, mas por partidários de Trump. “Eles os administram mal”, insistiu o presidente. “Sempre foi ruim, mas agora ficou totalmente fora de controle”. Trump, então, fez sua afirmação sobre Biden, dizendo: “É realmente porque eles querem cortar verbas da polícia, e Biden quer cortar verbas da polícia”. Em seguida: “Não, senhor, ele não quer”, respondeu Wallace.

O presidente americano manteve sua afirmação. De fato, Biden disse repetidamente que não apoia pedidos de financiamento da polícia e, em vez disso, pediu uma reforma do policiamento. Wallace tentou explicar, mas o presidente respondeu ordenando que um assessor fosse buscar o documento. “Vamos lá! Traga-me a carta, por favor!”, disse Trump. O teaser terminou aí.

Establishment Democrata Sofre Derrota

Em mais um sinal de que uma onda progressista poderá marcar as eleições americanas neste ano, o congressista democrata Eliot Engel, que estava em seu 16º mandato, foi derrotado nas primárias do partido nesta sexta-feira, 17, pelo ex-professor Jamaal Bownan, apoiado por ícones da ala mais à esquerda da sigla, como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez (conhecida por suas iniciais AOC) e a senadora Elizabeth Warren. Engel, um representante veterano de Nova York no Congresso, tinha o apoio de figuras emblemáticas do partido, como a ex-candidata à Presidência Hilary Clinton e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.

Em um memorando, o gerente da campanha de Bowman, Luke Hayes, descreveu o feito de ontem: “A vitória de Jamaal é comparada à da deputada AOC em 2018, mas a grande diferença é que desta vez nos viram chegando. Eles não deram nada por garantido e gastaram mais de 5 milhões de dólares contra nós. Exibiram milhões de dólares em anúncios de ataque, pediram todos os favores políticos e ainda vencemos”. Bowman venceu a disputa com 55% dos votos, o que dá uma diferença de aproximadamente 12.000 votos.