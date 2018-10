Dois imigrantes venezuelanos são assassinados no Brasil

Dois imigrantes venezuelanos morreram nesta semana em consequência de agressões sofridas no Brasil. O pedreiro Raul Eduardo Benko Maican, de 25 anos, foi atacado a pauladas e pedradas supostamente por brasileiros em Boa Vista (RR). Francisco Javier Belisário Gomez, de 33 anos foi morto a facadas em Cuiabá (MT). O suspeito desse assassinato é outro venezuelano.

A polícia de Boa Vista investiga a morte de Benko, mas ainda não concluiu se o crime foi motivado por xenofobia. Os policias aguardam a melhora de um amigo da vítima, também venezuelano, para tomar seu depoimento. Ele continua internado no Hospital Geral de Roraima (HGR).

Na noite de 23 de setembro, os dois imigrantes foram encontrados pela polícia desacordados em uma calçada, nas proximidades de um bar na zona oeste da capital de Roraima, segundo o jornal Folha de Boa Vista. Ambos foram levados para o Pronto-Socorro Francisco Elesbão e, dali, para o HGR.

O pai de Benko atribui o ataque a um grupo de brasileiros. Parecer médico encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) conclui ter o jovem sofrido traumatismo cranioencefálico grave, traumas na face e torácico, pneumotórax e insuficiência renal. Ele não resistiu ao tratamento de hemodiálise, por estar debilitado e em quadro de infecção generalizada, e sofreu uma parada cardiorrespiratória no oitavo dia de internação.

Seus familiares decidiram providenciar o funeral na cidade de Maturin, estado de Monagas, na Venezuela, onde vive o restante da família. Sem condições financeiras para arcar com as despesas do serviço funerário, os parentes pediram um prazo de 20 dias para a liberação do corpo, com a finalidade de arrecadar o valor necessário para as despesas.

A Polícia Civil de Cuiabá deteve o venezuelano Victor Antonio Gomez Rodriguez como suspeito do assassinato de seu conterrâneo Francisco Javier Belisário Gomez, 33, na noite de 29 de setembro, no bairro Bela Vista. Belisário foi encontrado por policiais caído na calçada, com ferimentos de golpes de facada no abdômen, informou por meio de nota a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de Mato Grosso.

O suspeito apresentava hematomas pelo corpo – resultado de uma luta corporal com a vítima. O delegado Marcelo Fernandes Jardim afirmou que o crime foi motivado por uma rixa entre os dois e por consumo excessivo de bebida alcoólica.

A nota informa que o suspeito e a vítima passaram boa parte do dia tomando bebidas alcoólicas com outros venezuelanos em um bar. A vítima teria se desentendido com o padrasto e a irmã do suspeito. Gomez, que estava há apenas 5 dias em Cuiabá, buscou uma faca e retornou ao bar, onde iniciou a briga que resultou na morte de Belisário.

A Polícia Civil entrou em contato com a Casa de Assistência a Imigrantes, onde a vítima estava hospedada, e tenta localizar os seus parentes.