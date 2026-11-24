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Dois homens foram detidos suspeitos de invadir a casa de campo do príncipe William e de Kate Middleton, na Inglaterra. A ação mobilizou helicóptero e drones em uma operação que expôs falhas na segurança da família real. O casal e os três filhos não estavam no local no momento da invasão.

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Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento na invasão à casa de campo do príncipe William e de sua esposa, Kate Middleton, no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra, informou a polícia britânica nesta terça-feira, 24. O casal e seus três filhos, George, Charlotte e Louis, não estavam na propriedade no momento da invasão.

De acordo com um comunicado das autoridades locais, a polícia foi acionada pouco antes das 18h (horário local), após receber uma denúncia de atividade suspeita na propriedade. A operação de busca mobilizou cães farejadores, drones e um helicóptero.

O incidente ocorreu na noite de segunda-feira, 23, e foi revelado inicialmente pelo jornal britânico The Sun. A polícia local investiga o caso, que expôs uma falha no esquema de segurança da família real britânica.

Batizada de Anmer Hall, a casa de campo de dez quartos integra a propriedade real de Sandringham e foi dada de presente de casamento pela rainha Elizabeth II, em 2011. Embora a família costume passar férias e fins de semana no local, sua residência principal fica nos arredores do Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

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A notícia da invasão veio à tona enquanto William cumpria uma agenda oficial em Londres, onde se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, em Downing Street. Embora integrantes da monarquia britânica mantenham contato frequente com autoridades do governo em cerimônias e eventos oficiais, visitas à sede do Executivo são menos habituais. O encontro teve, entre os temas discutidos, o combate à crise da população em situação de rua.