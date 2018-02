Dois helicópteros militares colidem e matam 5 pessoas na França

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta sexta-feira em uma colisão entre dois helicópteros militares, no sudeste de França. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, afirmaram fontes do Ministério de Defesa. A identidade das vítimas também não foram reveladas até o momento.

Segundo o governo do departamento de Var, onde aconteceu o acidente, tratam-se de aeronaves da Escola de Aviação Ligeira de Cannet dês Maures. O acidente aconteceu pouco depois da 8h (horário local, 5h em Brasília) num setor próximo ao lago de Carcès.

De acordo com Jean-Luc Vedelaine, prefeito regional de Var, foram recuperados quatro corpos, enquanto o quinto permanece entre as ferragens. “Um dos helicópteros caiu em uma estrada, e o segundo caiu cerca de 150 a 200 metros de distância e pegou fogo”, disse ele à AFP. Ele afirmou ainda que foi criada uma operação de crise, e 30 homens foram mobilizados para o resgate.

A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, irá nas próximas horas para o local do acidente. “Muita emoção depois do trágico acidente nesta manhã, em Var. Eu homenageio os militares mortos e quero enviar às famílias e seus irmãos de Forças Armadas minha solidariedade. Eu vou, nesta tarde, a Luc, onde era a base dos helicópteros”, escreveu no Twitter.

Très vive émotion suite au tragique accident survenu ce matin dans le Var. Je rends hommage aux militaires tués et je veux dire à leurs familles et leurs frères d’armes ma solidarité et mon soutien total. Je me rends cet après-midi au Luc, où les hélicoptères étaient basés. — Florence Parly (@florence_parly) February 2, 2018

A base de onde os helicópteros decolaram acolhe 82 aeronaves e é a terceira maior plataforma aeronáutica militar da França, com mais de 30 mil movimentos aéreos por ano, segundo seu site.

Além disso, abriga a escola franco-alemã de tripulação do helicóptero de combate europeu Tigre, onde recebem formação pilotos franceses, alemães e espanhóis.

O último grande acidente de aviação envolvendo as forças de segurança na França ocorreu em maio de 2016, quando um helicóptero policial caiu perto de Cauterets, nas montanhas dos Pirineus, matando quatro a bordo.

(Com AFP e EFE)