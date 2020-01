Dois foguetes atingem região onde fica embaixada dos EUA no Iraque O ataque aconteceu no dia em que Donald Trump, declarou estar disposto a iniciar negociações de um novo acordo nuclear com o Irã Por Da Redação - 8 jan 2020, 22h56

Dois foguetes atingiram a Zona Verde em Bagdá, capital do Iraque, região onde está a embaixada dos Estados Unidos e outros órgãos de representação diplomática no país, na noite desta quarta-feira, 8. Não há registro de vítimas e, segundo as Forças Armadas iraquianas, não houve feridos. Este é o terceiro ataque do gênero após a morte do general iraniano Qasem Soleimani, na quinta-feira 2. Pelo menos um dos foguetes caiu a 100 metros da embaixada americana.

Não houve até ao momento nenhuma reivindicação desta ação, que acontece quase 24 horas depois do Irã ter lançado mais de uma dúzia de mísseis contra bases que abrigavam tropas norte-americanas, sem causar vítimas, segundo o presidente norte-americano, Donald Trump. O ataque foi reivindicado pelos Guardas da Revolução, que garantiu terem morrido 80 militares norte-americanos.

A escalada de tensão entre Teerã e Washington intensificou-se na última sexta-feira com o ataque norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani, líder da Al Quds, uma força de elite dos Guardas Revolucionários.

O ataque aconteceu no dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, na Casa Branca, estar disposto a iniciar negociações de um novo acordo nuclear com o Irã, capaz de impedir o país de desenvolver armas nucleares, e de atuar com Teerã no combate a células remanescentes do Estado Islâmico no Oriente Médio.

Com o cuidado de não indicar nenhum ato de retaliação por parte dos Estados Unidos contra o Irã pelos seus ataques a bases americanas no Iraque, na noite de terça-feira 7, Trump informou que não houve vítimas. “O Irã não será autorizado a ter armas nucleares”, iniciou Trump seu pronunciamento na Casa Branca. “Nenhum americano foi ameaçado pelos bombardeios na noite passada”, continuou.

O republicano usou o discurso para reduzir a escala de tensão com o Irã e prometeu “sanções poderosas” – e não retaliação militar – em resposta ao ataque aéreo de terça. Ele também afirmou que o regime iraniano parece estar “se acalmando”: “O que é uma coisa boa para todos os envolvidos e uma coisa boa para o mundo”.

(Com Reuters e Agência Brasil)