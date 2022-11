Dois aviões militares colidem no ar, caem e explodem nos EUA

Dois aviões militares colidiram no ar, caíram e explodiram, neste sábado, durante show aéreo em Dallas, no Texas. As imagens dos dois aviões colidindo no ar foram divulgadas pelas redes sociais.

Ainda não foi divulgado quantas pessoas estavam a bordo dos dois aviões. Equipes de emergência foram ao Aeroporto de Dalas checar os destroços.

O choque entre os dois aviões ocorreu durante um show comemorativo da Força Aérea Americana sobre Dalas. Os dois aviões são históricos. Um é um Boeing B-17 Flying Fortress e o outro é um Bell P-63, o Kingcobra.

Populares que filmaram o acidente ficaram impressionados com a batida no ar. Os dois aviões se chocaram no ar próximo do local onde populares estavam com os carros estacionados para acompanhar o show.