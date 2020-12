‘Doença misteriosa’ na Índia pode ter sido causada por chumbo e níquel

Um estudo preliminar de autoridades da Saúde da Índia indicou nesta terça-feira, 8, que uma doença misteriosa na cidade de Eluru, responsável por hospitalizar 505 pessoas nos últimos três dias, pode ter sido causada pela presença de chumbo e níquel no leite e na água potável.

“Mais detalhes sobre o que ocasionou a doença misteriosa serão divulgados assim que as agências centrais submeterem seus relatórios”, disse o vice-ministro da Saúde do estado de Andhra Pradesh, A K K Srinivas. “Preliminarmente, chumbo e nível são os causadores da doença”, afirmou, segundo o jornal indiano The Times of India.

Os hospitais de Eluru começaram a receber pacientes no sábado 5. No domingo, um homem de 40 anos de idade morreu após ter se recuperado dos síntomas, mas os médicos não atribuíram a causa à doença.

Os síntomas da doença são similares aos da epilepsia, com pacientes relatando dores de cabeça, náusea, vômito e convulsões seguidos pela perda momentânea da consciência. A maior parte dos infectados é de jovens entre 20 e 30 anos de idade. Algumas crianças com idades inferiores a 12 anos também foram atendidas.

Das 505 pessoas infectadas, mais de 380 já se recuperaram e cerca de 120 ainda continuam recebendo tratamento médico. Algumas pessoas foram enviadas para cidades vizinhas para atendimento médico, segundo autoridades.

O governo anunciou que um time de especialistas irá visitar os locais onde a doença teve início e fará uma vistoria em reservatórios de água e estoques de leite. Inicialmente, a primeira hipótese levantada seria contaminação por água, mas testes em poços deram negativo para qualquer problema, segundo o Times of India.