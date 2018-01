Doença misteriosa mata 24 crianças na Papua-Nova Guiné

Pelo menos 24 crianças morreram no norte da Papua-Nova Guiné por causa de uma doença que ainda não foi identificada, informaram nesta terça os veículos de comunicação locais.

As vítimas têm entre 1 e 10 anos e são da província de Morobe, na costa norte da ilha de Nova Guiné, a maior do país, segundo a Rádio New Zealand.

As autoridades consideram a possibilidade de que a doença, que também causou a morte de uma idosa, seja coqueluche, pneumonia ou malária, indicou à emissora um agente de saúde de Papua, pedindo para esperar os resultados dos testes clínicos.

A rádio afirma que as mortes ocorreram a partir da última sexta-feira, porém, o jornal The National, da Papua-Nova Guiné e citado como fonte pela rádio, fala que as mortes vêm acontecendo há pelo cinco semanas.

As autoridades do país enviaram uma equipe médica no mês passado durante duas semanas para controlar o surto, mas a situação piorou por conta da falta de medicamentos e a partida dos especialistas de saúde, completou a fonte.

A expectativa é que outra equipe médica chegue na região com medicamentos e vacinas no próximo final de semana.