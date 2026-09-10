Divisão em ‘casas’ e roupas pretas: as regras da nova escola do príncipe George

O príncipe George iniciou seus estudos no tradicional Eton College na última quarta-feira, 8. Aos 13 anos de idade, o segundo na linha de sucessão passou a integrar um dos internatos mais exclusivos do mundo, com custo anual superior a 400 mil reais e um rol de estudantes advindos de outras famílias reais e líderes globais nos setores político e econômico.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Localizado na pequena cidade de Eton, às margens do Rio Tamisa, o Eton College é um internato masculino com uma história centenária. Fundado em 1440, o local foi onde estudaram nomes como os premiês Boris Johnson e David Cameron, atores como Eddie Redmayne e Damian Lewis, e os próprios Rei Charles III e o Príncipe William, avô e pai de George, respectivamente.

O estabelecimento é seletivo, aceitando cerca de 270 alunos a cada ano letivo, em um processo de admissão que começa anos antes da efetiva entrada do estudante. Aqueles que conseguem ingressar na escola têm que aderir a um código de vestimenta rígido, com fraque preto e colete, e são divididos entre 25 “casas” — bem no estilo Harry Potter.

Continua após a publicidade

Apesar da excentricidade e dos valores elevados, Eton é uma das instituições de ensino mais completas do mundo. Seus estudantes recebem suporte tutorial individualizado com professores renomados, se alimentam a partir de uma dieta elaborada por profissionais da nutrição, fazem atividades extracurriculares em artes e esportes e têm à sua disposição instalações esportivas e aquáticas de ponta.