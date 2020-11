Disputas na Geórgia adiam para janeiro definição sobre controle do Senado

Decisiva para uma vitória de Joe Biden na corrida da presidência, as eleições na Geórgia também podem definir um outro sonho democrata: o controle do Senado. Esse cenário, no entanto, só deve começar a clarear nos próximos meses e tem chance ainda pequena de se tornar real. Com duas disputas acirradas no estado seguindo para um novo turno, ficará para janeiro o desenho do novo perfil da Casa.

Com 53 lugares no Senado, o Partido Republicano tem a maioria entre as cem vagas. Nos estados onde já houve definição em 2020, há empate: 48 senadores republicanos e 48 democratas. Além das vagas na Geórgia, que votava tradicionalmente nos republicanos, também estão em jogo uma no Alasca e uma na Carolina do Norte, ambas com tendências republicanas.

A divisão na Geórgia se tornou mais intensa este ano, com a maior parte da apuração já concluída, o atual senador David Perdue ainda não garantia os 50% obrigatórios para levar a vitória. Ele enfrentará novamente o democrata Jon Ossoff. “A mudança chegou na Geórgia. O estado se tornou mais jovem e diverso”, afirmou Ossoff, segundo a Bloomberg.

O outro senador republicano do estado, Kelly Loeffler, irá ao segundo turno, no dia 5 de janeiro, contra Raphael Warnock. Na Carolina do Norte e no Alasca, a tendência é que senadores republicanos vençam. Mas, se Biden chegar à presidência e as duas vagas de Geórgia virarem para os democratas, o desempate será responsabilidade de Kamala Harris, a vice.

Caso Biden vença com um Congresso desunido, grande parte de sua ambiciosa agenda, que envolve uma reforma do sistema de saúde e gastos astronômicos contra o aquecimento global, é colocada em xeque. O posicionamento contra dívidas e déficits dos republicanos deve prejudicar investimentos polpudos de um governo Biden – assim como aconteceu durante grande parte da presidência de Barack Obama.