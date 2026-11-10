Disputa por petróleo nas Malvinas leva Argentina e Reino Unido a tribunal internacional

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Questionada se o Reino Unido cumpriria qualquer decisão, Reeves disse: “Não sabemos o que vai acontecer em termos de resultado, mas não consideramos que eles tenham jurisdição sobre questões de soberania. Respeitamos o tribunal e as instituições … mas não quero me antecipar ao que o tribunal pode ou não dizer.”

O projeto Sea Lion é desenvolvido pela empresa israelense Navitas Petroleum e pela britânica Rockhopper Exploration, cerca de 200 quilômetros ao norte do arquipélago. Segundo a Rockhopper, as perfurações estão previstas para o início de 2027. O empreendimento pode triplicar o PIB por habitante das ilhas.

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As audiências continuam até quarta-feira, 11. Nesta etapa, o tribunal analisa um pedido de medidas provisórias, apresentado pela Argentina em 13 de outubro, enquanto um tribunal arbitral é constituído para examinar o mérito do caso. Além de interromper o Sea Lion, Buenos Aires solicita que o Reino Unido deixe de conceder novas autorizações de exploração na área disputada e adote medidas para preservar o ambiente marinho.

Disputa pelas Malvinas

Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pela soberania das Malvinas, com saldo de 649 soldados argentinos e 255 britânicos mortos. A relação diplomática foi retomada na década de 1990, mas a negativa inglesa de discutir a soberania das Malvinas, chamadas por eles de Ilhas Falkland, é motivo de questionamentos permanentes dos governos argentinos ante organismos internacionais – o Brasil reconhece a reivindicação argentina.

As ilhas têm cerca de 11. 700 quilômetros quadrados e ficam a aproximadamente 600 quilômetros da costa argentina. O território tem importância estratégica pelo potencial de exploração de petróleo e outros recursos naturais na região.

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O Reino Unido argumenta que a vontade da população local deve ser respeitada. Em um referendo realizado em 2013, 1. 513 dos 1. 517 eleitores que participaram da votação defenderam a permanência do território sob administração britânica.

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As Nações Unidas, por sua vez, consideram as Malvinas um território não-autônomo e pedem que Buenos Aires e Londres busquem uma solução negociada, sem reconhecer como definitiva a reivindicação de nenhuma das partes.

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A disputa ganhou novo impulso nas últimas semanas depois que o governo Milei decidiu endurecer sua ofensiva contra empresas envolvidas na exploração de recursos naturais na região. Buenos Aires apresentou ao Congresso um projeto para ampliar sanções contra companhias, acionistas e fornecedores que atuem nas ilhas sem autorização argentina.

O tema também voltou aos holofotes durante a Copa do Mundo, em julho. Após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra no torneio, jogadores argentinos celebraram exibindo uma faixa com a frase “Las Malvinas son Argentinas” (“As Malvinas são argentinas”, em tradução livre).