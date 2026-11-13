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Disputa interna: democratas enfrentam maior teste desde vitória nas midterms dos EUA

Atual líder do partido no Senado, Chuck Schumer, tem posição contestada após conquista da maioria na casa – e já surge um rival forte

Por Luiza Zubelli 13 nov 2026, 12h02
Homem idoso de cabelos grisalhos e óculos de armação escura, vestindo terno azul e gravata verde, falando em um microfone com fundo desfocado de luzes brancas
Senador democrata Chuck Schumer (ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)
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O senador democrata Chris Van Hollen, de Maryland, nos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira 12 que disputará o cargo de líder da maioria no Senado na próxima votação no Congresso, desafiando o atual líder democrata, Chuck Schumer, após o partido conquistar uma vitória expressiva nas eleições de meio de mandato, as midterms.

Em um comunicado, Van Hollen afirmou que “o povo americano pediu por mudanças” e que este é o motivo central de sua candidatura. Ele declarou que cabe aos parlamentares corresponder a este momento por meio de uma nova liderança, ressaltando que sua decisão busca atender ao chamado do povo e não se reduz a uma pessoa específica.

Por sua vez, Schumer afirmou que conta com o apoio necessário para vencer a disputa, que marcará a primeira eleição com mais de um candidato para a liderança democrata no Senado em décadas. A votação vai ocorrer a portas fechadas e por meio de voto secreto no início de dezembro deste ano.

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Divergências

A questão em torno da reeleição de Schumer já dividia a bancada e levava muitos senadores a evitarem revelar publicamente como pretendem votar, mesmo antes da entrada de Van Hollen na disputa. Internamente, os parlamentares debatem qual mensagem deve ser extraída dos resultados eleitorais e muitos estão divididos entre o reconhecimento do trabalho de Schumer no recrutamento de candidatos vitoriosos e as cobranças de grupos progressistas por sua substituição.

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As divergências sobre a atuação de Schumer têm se mantido em destaque nos últimos dois anos. Mesmo com Schumer sendo apontado como o favorito para vencer, a candidatura de Van Hollen expõe uma divisão partidária que surgiu em 2025, quando o atual líder ficou na defensiva ao se alinhar aos republicanos em uma votação sobre gastos públicos.

Apesar de Schumer ter recuperado seu prestígio ao conduzir a bancada durante uma paralisação do governo no ano passado e ao articular vitórias expressivas nas eleições, parte da base democrata continua defendendo uma renovação na liderança.

Apoio a Van Hollen

Aos 67 anos, Van Hollen não é muito mais jovem que Schumer, de 75, mas se apresenta como um novo rosto no partido e revelou que considera disputar a presidência.

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Van Hollen ainda não apresentou uma agenda própria de propostas, mas criticou Schumer por seus vínculos com grupos de interesse e com Israel. Mesmo possuindo um longo histórico de apoio ao Estado judaico, Schumer tem criticado duramente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a forma como ele tem conduzido a guerra em Gaza.

Enquanto a maioria dos senadores democratas declara apoio a Schumer ou permanece indecisa, Van Hollen conta com pelo menos dois aliados declarados: o senador eleito por Michigan, Abdul El-Sayed — que venceu uma disputa acirrada em seu estado na semana passada –, e o principal expoente da ala progressista, Bernie Sanders.

Na noite de quinta-feira, El-Sayed publicou na rede social X que a bancada precisará de uma “liderança ousada”, ressaltando que já havia incentivado Van Hollen a liderar o grupo em abril por sua coragem e experiência. Já Sanders, um independente que atua junto aos democratas, realizou uma coletiva de imprensa na terça-feira anunciando que não apoiaria Schumer.

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Ele publicou nas redes sociais na noite de quinta-feira 12 que o povo americano quer um Partido Democrata que confronte a classe dos bilionários e grupos de interesse para lutar pelas famílias trabalhadoras, justificando seu apoio a Van Hollen.

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Apoio a Schumer

Schumer afirmou, em entrevista à Associated Press na semana passada, que vai vencer a eleição. Em um comunicado divulgado após o anúncio de Van Hollen, ele declarou ver com bons olhos a discussão sobre o futuro da bancada, expressou orgulho pela conquista de 55 cadeiras no Senado e reiterou que possui os votos necessários para continuar como líder e apresentar resultados ao povo americano.

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Buscando consolidar sua reeleição, Schumer tem conversado individualmente com senadores para definir a agenda de 2027 e iniciou discussões na bancada sobre um plano abrangente para os primeiros 100 dias de mandato, que inclui legislação sobre saúde e tarifas, além de esforços para impedir a guerra com o Irã.

Vários senadores declararam apoio formal a Schumer, incluindo o senador eleito por Ohio, Sherrod Brown, que derrotou o republicano Jon Husted na semana passada. Os apoiadores do atual líder argumentam que a função exige experiência e destacam suas conquistas legislativas obtidas durante o período em que o partido controlou o Senado sob a gestão do presidente Joe Biden.

O senador independente pelo Maine, Angus King, que integra a bancada e tem direito a voto, definiu Schumer como um dos principais arquitetos da eleição mais bem-sucedida da história moderna. Seguindo na mesma linha, a senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, manifestou seu apoio na noite de quinta-feira, afirmando que Schumer foi fundamental para garantir uma maioria histórica e terá seu voto para prosseguir na liderança.

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