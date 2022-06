Disney de Xangai reabre as portas com queda dos casos de Covid

A Disneylândia em Xangai abrirá suas portas na quinta-feira, 30, depois de estar fechada por três meses. O parque de diversões parou suas atividades em 21 de março, quando a cidade enfrentava um forte aumento de casos de Covid-19. Milhões de residentes foram obrigados a permanecer em suas casas, e lojas e restaurantes foram fechados.

A cidade suspendeu o lockdown em 1º de junho, o que afrouxou algumas das restrições e permitiu que a maioria dos moradores locais pudessem sair de casa. No começo deste mês, o Disney Resort de Xangai reabriu algumas lojas e áreas de lazer como o Disneytown, Wishing Star Park e o Hotel da Disney em Xangai, mas o parque principal ainda estava fechado.

Em declaração, a Disney afirmou que irá operar com capacidade limitada, e para entrarem, os hóspedes deverão apresentar teste negativo da Covid nas últimas 72 horas.

Restaurantes também começam abrir na cidade, nesta quarta-feira, 29, e seguem o mesmo protocolo de segurança que o parque. Além disso, os frequentadores só podem permanecer 90 minutos no estabelecimento.

Xangai se prepara gradualmente para viajantes internacionais. Na terça-feira, 28, a Comissão Nacional de Saúde disse que a China vai diminuir a quarentena para residentes que desejam visitar o país. Quem quiser entrar terá que permanecer sete dias na facilidade governamental e três dias em casa. Antes o requisito era de 14 dias no local de quarentena oficial do país e sete dias em casa. No entanto, é altamente improvável que a China abrirá as fronteiras para não-residentes.

+ Pequim indica que adotará política de ‘Covid zero’ para os próximos 5 anos

Mesmo com as restrições, esta é a primeira vez que a China diminui o tempo de quarentena. A economia chinesa desacelerou desde que o lockdown foi introduzido, mas com o afrouxamento das restrições, analistas da Morgan Stanley prevêem uma mudança no cenário. Acreditam que o PIB do país irá crescer ano a ano no terceiro trimestre e 4.7% no quarto trimestre.

