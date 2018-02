Discussão entre Trump e Peña Nieto sobre muro adia visita aos EUA

Os planos para que o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fizesse sua primeira visita à Casa Branca para se reunir com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreram outro revés esta semana após uma discussão sobre o muro na fronteira durante um diálogo entre ambos por telefone, informou neste sábado o jornal The Washington Post.

O jornal, que cita funcionários americanos e mexicanos informados da discussão, assegura que Peña Nieto planejava uma viagem oficial a Washington este mês ou no início de março, mas ambos países concordaram em suspender o plano depois que Trump não aceitou afirmar publicamente que o México não financiará o muro fronteiriço.

A conversa, de 50 minutos de duração, aconteceu no último dia 20 de fevereiro, e em grande parte esteve dedicada a discutir o assunto do muro, embora não se tenha chegado a um acordo.

Segundo um funcionário mexicano, durante a conversa Trump “perdeu as estribeiras”.

O jornal também indica que os funcionários americanos descreveram o presidente dos EUA como frustrado e exasperado, ao assegurar que Trump não considera razoável que Peña Nieto espere que vá abandonar sua promessa de campanha de obrigar o México a pagar pela construção da barreira fronteiriça.

Peña Nieto já havia cancelado sua visita à Casa Branca, prevista para pouco depois da posse de Trump, quando explodiu o conflito entre os dois países sobre a construção do muro.

Embora os dois governos tenham continuado dialogando e tenham suavizado o tom, Trump segue exigindo que o México pague pelo muro, enquanto o presidente mexicano insiste que nunca fará isso.

(Com EFE)