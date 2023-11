Diretor do Hospital Al-Shifa foi preso por Israel, diz jornal

O diretor do Hospital Al-Shifa, epicentro da guerra na Faixa de Gaza na última semana, foi preso pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) nesta quinta-feira, 23, segundo o jornal israelense Haaretz. Uma fonte militar, membro das FDI, afirmou ao veículo que Mohammad Abu Salmiya foi preso enquanto estava em um corredor humanitário, indo em direção ao sul de Gaza.

Um médico do Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, também confirmou à agência de notícias AFP que o diretor do complexo médico e vários outros profissionais médicos foram detidos nesta quinta pelas forças israelenses.

“O doutor Mohammad Abu Salmiya foi preso juntamente com vários outros médicos experientes”, declarou Khalid Abu Samra, chefe de departamento do hospital, que tornou-se um dos principais focos da operação israelense contra o Hamas.

A mídia catari Al Jazeera também noticiou o ocorrido, bem como a Autoridade de Radiodifusão de Israel. A prisão foi confirmada ainda em uma postagem na plataforma de mídia social X, antigamente conhecida como Twitter, pelo primo de Salmiya, Adham Abu Selmiya.

“As Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde assumem total responsabilidade pela segurança do Dr. Muhammad Abu Salmiya e da equipe médica que foi presa enquanto estavam em um veículo das Nações Unidas durante o processo de evacuação de pacientes do Complexo Médico Al-Shifa”, disse ele.

الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد أبو سلمية والطواقم الطبية الذين تم اعتقالهم وهم في سيارة تتبع للأمم المتحدة خلال عملية إجلاء المرضى من مجمع الشفاء الطبي @UNarabic — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) November 23, 2023

Uma reportagem da emissora pública Kan afirmou que o médico Abu Salmiya está sendo interrogado pelo Shin Bet, serviço de segurança interna de Israel, e pela inteligência das FDI.

As FDI afirmaram estar analisando as reportagens sobre a prisão.

A Rádio do Exército, da mesma forma que o Haaretz, relatou que o médico foi detido enquanto se deslocava para fugir para o sul da Faixa de Gaza, depois que o hospital foi tomado pelos militares de Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse nesta quinta que quer uma explicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma vez que os médicos viajavam num comboio do órgão internacional de saúde, junto com pacientes, quando foram parados e detidos pelas forças israelenses.

“A Organização Mundial da Saúde ainda não nos enviou nenhum relatório que explique a situação, incluindo os números e nomes dos detidos”, disse Ashraf al-Qudra, porta-voz do Ministério da Saúde. “A impossibilidade de contactar Al-Shifa significa que não sabemos quem foi preso. Há uma possibilidade de alguns desses detidos serem mortos. Sabemos que as forças de ocupação [Israel] são capazes disso”, acusou.

Al-Qudra afirmou ainda que o ministério decidiu interromper a coordenação com a OMS em relação às operações de retirada do hospital e do norte de Gaza até que o órgão envie um relatório explicando o que aconteceu.

Num comunicado, o Hamas declarou que “denuncia veementemente” a prisão de Salmiya e dos seus colegas, apelando ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a outras organizações internacionais para alcançarem sua “libertação imediata”.

Há mais de uma semana, o Hospital Al-Shifa virou o principal foco da ofensiva terrestre de Israel no norte de Gaza. O exército ordenou que as instalações fossem esvaziadas no último sábado, mas os poucos funcionários que permaneceram no complexo médico dizem que ainda há cerca de 180 pacientes lá dentro.

O exército israelense, que invadiu o hospital na semana passada, alega que os combatentes do Hamas usaram um complexo de túneis por baixo de Al-Shifa para realizar ataques. O Hamas e as autoridades hospitalares negaram repetidamente as acusações.