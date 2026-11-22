Diretor da OMS pede paz em província do Congo afetada por ebola
Ao menos 5.678 pessoas morreram, de um total de 11.613 casos confirmados, no pior surto de ebola registrado até hoje nesse país
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu neste domingo o fim da violência no epicentro do surto de ebola na República Democrática do Congo, que já causou cerca de 5.700 mortes. Tedros Ghebreyesus ressaltou que a frequência dos ataques no leste do país aumentou desde o fim de outubro, o que dificulta gravemente a resposta ao ebola.
“Os combates intensos continuam desde ontem nas imediações de um hospital em Ituri, em uma área próxima a onde teve origem o surto de ebola”, publicou no X o chefe da agência de saúde da ONU, segundo o qual a equipe médica estava há mais de 24 horas refugiada na ala de maternidade do centro.
“A situação interrompeu o funcionamento do hospital e afetou a resposta mais ampla ao ebola, expondo pacientes, familiares e profissionais de saúde a um perigo grave”, observou o responsável. A OMS tentava organizar uma saída segura para a equipe e garantir a proteção das instalações hospitalares, dos funcionários e dos pacientes, acrescentou Ghebreyesus.
Segundo a OMS, 5.678 pessoas morreram, de um total de 11.613 casos confirmados, no pior surto de ebola registrado até hoje nesse país da África Central. O vírus se espalhou por amplas áreas do leste e nordeste da República Democrática do Congo afetadas pela violência há mais de 30 anos.
Em uma atualização publicada ontem, a OMS indicou que, embora algumas áreas tenham registrado uma leve queda no número de casos, a transmissão do ebola continua elevada em todo o país, com Ituri e Kivu do Norte como províncias mais afetadas.
A alta proporção de mortes registradas fora dos centros de tratamento especializados, especialmente entre crianças pequenas, “continua evidenciando a dificuldade de detectar os casos precocemente e garantir um acesso oportuno ao atendimento adequado”, destacou a OMS. Ghebreyesus ressaltou que o surto continua sendo uma emergência de saúde pública de importância internacional.
Com AFP