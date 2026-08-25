Diretor da CIA viajou a Moscou para reunião com autoridades da Rússia, diz emissora

O diretor da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, John Ratcliffe, viajou para Moscou nesta terça-feira, 25, para se reunir com autoridades russas, segundo informações da agência de notícias Reuters e do portal Axios, que citaram fontes anônimas.

De acordo com a Reuters, o governo de Donald Trump pediu, na semana passada, que a Ucrânia não lançasse ataques aéreos perto de Moscou, São Petersburgo ou territórios no norte da Rússia. A solicitação também contemplava dias específicos desta semana: segunda, 24; terça, 25; e quarta-feira, 26. Como justificativa, os EUA afirmaram que um funcionário do alto escalão do governo americano estaria voando para a capital russa em alguns dias.

A visita mais recente de um chefe de espionagem dos EUA à capital russa foi a do antecessor de Ratcliffe, William Burns, que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em novembro de 2021. Desde então, não houve nenhum encontro oficial entre o Kremlin e a agência de inteligência americana.

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O motivo da visita ainda é desconhecido e a viagem não foi confirmada por autoridades americanas ou russas. Questionado sobre o tema durante entrevista coletiva diária, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu não “dispor dessa informação”.

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Mais cedo, dados do site de monitoramento de voos Flightradar24 indicavam que um avião militar americano havia decolado da Letônia com destino ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou. A aeronave partiu inicialmente no domingo da base aérea de Andrews, situada perto de Washington e utilizada para deslocamentos de funcionários de alto escalão, até Riga, capital da Letônia. O mesmo avião deixou a capital russa na tarde desta terça-feira.

Nas últimas semanas, especulou-se em várias ocasiões sobre uma possível viagem à Rússia dos enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, embora nenhuma data tenha sido confirmada. Peskov afirmou nesta terça-feira que não estava prevista nenhuma reunião no Kremlin com representantes do governo dos Estados Unidos nesta semana.

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