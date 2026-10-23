Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Diplomatas estrangeiros temem interferência de Trump e Milei no segundo turno brasileiro, diz agência

Embaixadores manifestaram receio de que governos estrangeiros questionem resultado caso Lula conquiste reeleição por margem estreita

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h36 | Atualizado em 23 out 2026, 12h52
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
Continua após publicidade
Diplomatas estrangeiros temem interferência de Trump e Milei no segundo turno brasileiro, diz agência Priorize VEJA no Google

Diplomatas estrangeiros em Brasília discutem uma estratégia para reconhecer rapidamente o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, marcado para este domingo, 25. A iniciativa busca impedir que líderes internacionais antecipem o resultado da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), informou a agência de notícias Reuters nesta sexta-feira, 23.

Quatro embaixadores ouvidos pela Reuters afirmaram que as negociações ainda estão em andamento e dependem de consultas aos respectivos governos. A principal preocupação é com uma possível interferência do presidente americano, Donald Trump, ou do argentino Javier Milei, ambos aliados políticos da família Bolsonaro. Dois diplomatas manifestaram receio de que os governos estrangeiros questionem o resultado caso Lula conquiste a reeleição por uma margem estreita.

“Não me surpreenderia se Trump ou Milei declarassem Bolsonaro vencedor antes que as autoridades eleitorais o fizessem”, disse um embaixador, que falou sob condição de anonimato, acrescentando que temia que tal cenário pudesse provocar uma grande crise institucional.

+ Itamaraty rebate comentário de Milei sobre fraude na eleição brasileira: ‘inaceitável’

Siga
Continua após a publicidade

Na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro reagiu nesta a comentários feitos por Milei sobre a possibilidade de fraude no segundo turno, criticando “nova e inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro”. Nas redes sociais, o argentino republicou um texto crítico ao presidente Lula, afirmando esperar que “o último truque sujo de campanha deles não inclua roubar a eleição”, classificando o brasileiro como “esquerdista ladrão”.

A preocupação ganhou força diante do histórico recente de Trump em eleições latino-americanas. Durante a apuração do pleito presidencial de Honduras, em 2025, o republicano levantou suspeitas de fraude sem apresentar provas e ameaçou consequências caso os resultados preliminares, favoráveis ao candidato apoiado pelo republicano, fossem alterados. 

Continua após a publicidade

Nas eleições brasileiras de 2022, o reconhecimento da vitória de Lula por governos estrangeiros, incluindo Estados Unidos e países da União Europeia, contribuiu para reforçar a legitimidade do resultado diante da resistência do então presidente Jair Bolsonaro em admitir a derrota. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Para os diplomatas estrangeiros, a rapidez do reconhecimento internacional será decisiva sobretudo em caso de uma vitória apertada do petista, hipótese que poderia alimentar novas acusações infundadas de fraude eleitoral.

Continua após a publicidade

“Nosso principal objetivo é reconhecer o resultado de uma eleição que esperamos que seja realizada de acordo com bons padrões. Temos confiança no sistema eleitoral brasileiro”, disse um embaixador europeu à Reuters, acrescentando que “a rapidez é a principal preocupação”.

A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro tem 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula, segundo a terceira rodada do levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), divulgada nesta sexta-feira. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,6 pontos para mais ou para menos.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Diplomacia
Donald Trump
Eleições
Estados Unidos
Flávio Bolsonaro
Javier Milei
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).