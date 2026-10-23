Diplomatas estrangeiros temem interferência de Trump e Milei no segundo turno brasileiro, diz agência
Embaixadores manifestaram receio de que governos estrangeiros questionem resultado caso Lula conquiste reeleição por margem estreita
Diplomatas estrangeiros em Brasília discutem uma estratégia para reconhecer rapidamente o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, marcado para este domingo, 25. A iniciativa busca impedir que líderes internacionais antecipem o resultado da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), informou a agência de notícias Reuters nesta sexta-feira, 23.
Quatro embaixadores ouvidos pela Reuters afirmaram que as negociações ainda estão em andamento e dependem de consultas aos respectivos governos. A principal preocupação é com uma possível interferência do presidente americano, Donald Trump, ou do argentino Javier Milei, ambos aliados políticos da família Bolsonaro. Dois diplomatas manifestaram receio de que os governos estrangeiros questionem o resultado caso Lula conquiste a reeleição por uma margem estreita.
“Não me surpreenderia se Trump ou Milei declarassem Bolsonaro vencedor antes que as autoridades eleitorais o fizessem”, disse um embaixador, que falou sob condição de anonimato, acrescentando que temia que tal cenário pudesse provocar uma grande crise institucional.
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Na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro reagiu nesta a comentários feitos por Milei sobre a possibilidade de fraude no segundo turno, criticando “nova e inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro”. Nas redes sociais, o argentino republicou um texto crítico ao presidente Lula, afirmando esperar que “o último truque sujo de campanha deles não inclua roubar a eleição”, classificando o brasileiro como “esquerdista ladrão”.
A preocupação ganhou força diante do histórico recente de Trump em eleições latino-americanas. Durante a apuração do pleito presidencial de Honduras, em 2025, o republicano levantou suspeitas de fraude sem apresentar provas e ameaçou consequências caso os resultados preliminares, favoráveis ao candidato apoiado pelo republicano, fossem alterados.
Nas eleições brasileiras de 2022, o reconhecimento da vitória de Lula por governos estrangeiros, incluindo Estados Unidos e países da União Europeia, contribuiu para reforçar a legitimidade do resultado diante da resistência do então presidente Jair Bolsonaro em admitir a derrota. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Para os diplomatas estrangeiros, a rapidez do reconhecimento internacional será decisiva sobretudo em caso de uma vitória apertada do petista, hipótese que poderia alimentar novas acusações infundadas de fraude eleitoral.
“Nosso principal objetivo é reconhecer o resultado de uma eleição que esperamos que seja realizada de acordo com bons padrões. Temos confiança no sistema eleitoral brasileiro”, disse um embaixador europeu à Reuters, acrescentando que “a rapidez é a principal preocupação”.
A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro tem 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula, segundo a terceira rodada do levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), divulgada nesta sexta-feira. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,6 pontos para mais ou para menos.