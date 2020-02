Diocese abre falência por escândalos de abuso sexual nos EUA

Fundada em 1868, a diocese de Harrisburg, no estado americano da Pensilvânia, entrou com pedido de falência nesta quarta-feira, 19, para conter os processos de indenização a vítimas de abuso sexual. A instituição católica já havia pago 12 milhões de dólares a mais de 100 vítimas até agosto de 2019.

Embora, segundo a legislação estadual, o crime de abuso sexual seja prescritível, uma decisão judicial recente abriu precedente para adultos que tenham sido assediados na infância possam buscar indenização.

Se aceito o pedido de falência, a diocese comandada pelo bispo Ronald Gainer congelaria os processos em trâmite, e as indenizações seriam renegociadas. Com 10 milhões de dólares em bens, a instituição alega ter mais de 200 credores e uma dívida que pode somar até 100 milhões de dólares.

De acordo com o portal BishopAccountability.org, que reporta casos de abusos sexuais na Igreja Católica, 20 dioceses americanas — todas ainda em atividade, de acordo com a agência de notícias Associated Press — pediram falência nos Estados Unidos desde 2004.

Na terça-feira 18, a associação de Meninos Escoteiros da América, fundada há 110 anos, também entrou com um pedido de falência para tentar ganhar tempo e construir um fundo bilionário para indenizar as vítimas de abuso sexual.