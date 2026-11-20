Os serviços de inteligência da Dinamarca acusaram nesta sexta-feira, 20, a Rússia de planejar o assassinato de um rapper ucraniano em território dinamarquês, com o auxílio de integrantes de uma organização criminosa local. Segundo o Serviço de Segurança e Inteligência dinamarquês (PET), a execução deveria ocorrer em setembro, durante um show do artista nos arredores de Copenhague.

“O caso mostra (…) que os serviços de inteligência russos tentaram realizar uma execução na Dinamarca”, afirmou o chefe do PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, em entrevista coletiva. Segundo ele, Moscou acusa o rapper de envolvimento em uma operação de contrabando de drones que seriam utilizados em um ataque ucraniano.

O episódio ocorreu em 25 de setembro. Embora as autoridades não tenham divulgado oficialmente a identidade do alvo, a imprensa dinamarquesa informou que se trata de Kyivstoner, artista que possui cidadania ucraniana e americana. De acordo com Kieffer-Kristensen, os serviços de inteligência monitoravam a segurança do músico desde sua chegada ao país.

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Suspeitos

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Na noite prevista para o crime, três pessoas foram interceptadas em um carro nas proximidades do local onde ocorreria a apresentação. Durante a abordagem, os agentes encontraram armas de fogo e facas no veículo.

Nesta sexta-feira, duas pessoas foram formalmente acusadas de tentativa de homicídio e de colaborar com um serviço de inteligência estrangeiro em atividades na Dinamarca. Segundo as autoridades, os suspeitos têm ligação com a Loyal to Familia (LTF), organização criminosa proibida no país desde 2021.

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Para o chefe do PET, o episódio evidencia uma postura mais agressiva de Moscou. “Uma Rússia cada vez mais agressiva e disposta a assumir riscos”, afirmou Kieffer-Kristensen.