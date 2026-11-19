O Parlamento da Dinamarca ratificou nesta quinta-feira, 19, o acordo de segurança firmado em setembro com os Estados Unidos e a Groenlândia, que amplia a presença militar americana na ilha ártica. Os 109 deputados presentes na sessão votaram a favor do texto, sem votos contrários ou abstenções. A proposta foi aprovada sem debate prévio.

No início de novembro, o Parlamento da Groenlândia também havia aprovado o pacto, com 16 votos favoráveis e sete abstenções. O documento foi assinado em 22 de setembro, em Nova York, e complementa o acordo de 1951, que estabelece as condições para a presença militar dos Estados Unidos no território, que permanece sob soberania dinamarquesa.



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Novas bases militares

Entre as principais medidas previstas está a autorização para a construção de duas novas bases americanas, uma no sul e outra no leste da Groenlândia. O texto também estabelece restrições à atuação de países de fora da União Europeia e da Otan em setores considerados estratégicos.

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O acordo busca conter o avanço da influência de China e Rússia na região, sobretudo por meio de investimentos em áreas estratégicas. A localização da Groenlândia, entre a América do Norte e a Europa, e sua importância para a segurança do Ártico tornaram a ilha um ponto de crescente interesse geopolítico para as grandes potências.