Dinamarca acusa Rússia de sabotagem contra indústria militar em dia de ataque a Munique

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Dinamarca e Alemanha denunciam a Rússia por planejar e executar atos de sabotagem contra suas indústrias de defesa, recrutando até civis para as operações. Incidentes recentes incluem ataques de drones e incendiários, intensificando as tensões e represálias mútuas. A UE já convocou representante russo.

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A inteligência da Dinamarca denunciou, nesta quinta-feira, 3, que a Rússia está preparando “ativamente” ações de sabotagem contra o país mirando, em particular, sua indústria de defesa. A acusação veio pouco depois da Alemanha culpar formalmente Moscou por um “ataque híbrido” com drones carregados de explosivos contra seus aeroportos, ao passo que a cidade alemã de Munique registrou, também nesta quinta, um ataque incendiário contra um prédio que abriga empresas do setor militar.

O chefe do contraespionagem da Dinamarca, Emil Graesholm, informou que os serviços de segurança russos tentam recrutar “dinamarqueses completamente normais” para as operações de sabotagem. As missões podem consistir, por exemplo, em tirar fotos, examinar e informar sobre as condições de acesso e de segurança ao redor de uma instalação.

“Mencionamos os métodos porque não é necessário que se pareçam com os de um filme de espionagem”, ressaltou ele em declaração ao jornal dinamarquês Berlingske.

Desde 2024, a Dinamarca afirma que a ameaça russa aumentou devido ao seu apoio à Ucrânia, e não está sozinha nas acusações contra Moscou por interferência. Após investigação, a Alemanha concluiu que a Rússia estava por trás de um drone carregado de explosivos que visava carregamentos de munição com destino a Kiev no aeroporto de Leipzig, em agosto. Berlim também apontou os russos como responsáveis pelo ataque contra uma subestação de energia elétrica perto de uma usina termelétrica na última terça-feira, 1º de setembro.

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Ataque incendiário em Munique

Agora, nesta quinta-feira, a polícia alemã prendeu dois cidadãos búlgaros suspeitos de lançar dispositivos incendiários contra um prédio em Munique que abriga fabricantes do setor militar, como a Rohde & Schwarz, empresa de tecnologia que fornece equipamentos para as Forças Armadas da Alemanha e de outros países.

“O complexo de edifícios abriga várias empresas de armamento, então presumimos que haja uma motivação política”, disse o porta-voz da polícia, que se recusou a fornecer detalhes sobre as companhias ali alojadas.

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As autoridades iniciaram uma busca e prenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 28, ambos cidadãos da Bulgária, em um posto de gasolina em Munique. O governo alemão vem acusando a Rússia de recrutar “agentes de baixo escalão”, geralmente pessoas que recebem pequenas quantias em dinheiro e têm pouco treinamento, para realizar tais ataques de sabotagem.

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A União Europeia anunciou na quarta-feira que convocou o principal representante diplomático russo junto ao bloco após o incidente em Leipzig. Berlim, por sua vez, anunciou medidas de represália contra Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, afirmou que a Alemanha cometeu “um erro grave” ao culpar seu país pelo episódio no aeroporto.