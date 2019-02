Dilma confirma Brizola Neto como ministro do Trabalho

Brasília, 30 abr (EFE).- A presidente Dilma Rousseff confirmou nesta segunda-feira o nome do deputado Brizola Neto (PDT-RJ) como novo ministro do Trabalho em substituição ao também pedetista Carlos Lupi, que renunciou em dezembro após denúncias de corrupção.

O político, de 33 anos, será o ministro mais jovem do governo. O cargo de ministro estava ocupado de forma interina por Paulo Roberto Pinto. O pedetista é neto de Leonel Brizola e sobrinho-neto do ex-presidente João Goulart.

Brizola Neto começou sua atividade política durante sua adolescência e desde 2007 é deputado pelo PDT, partido fundado por seu avô em 1979. A própria presidente integrou a legenda até 1999, quando por questões políticas do Rio Grande do Sul foi para o PT.

Fontes do Planalto disseram que Dilma decidiu nomear Brizola Neto hoje pois o governo não queria que as comemorações de Primeiro de Maio, celebrado amanhã, ocorressem com um ministro interino na pasta.

Em comunicado oficial, a governante agradeceu ‘a importante colaboração’ de Lupi e Pinto na ‘consolidação das conquistas obtidas pelos trabalhadores brasileiros nos últimos anos’. EFE