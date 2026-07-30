Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

‘Dignidade é inegociável’: Paraguai convoca embaixador brasileiro após fala de Lula sobre guerra

Mais cedo, petista havia conversado por telefone com presidente paraguaio, Santiago Peña

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 15h44 | Atualizado em 30 jul 2026, 15h57
O presidente do Paraguai, Santiago Peña (à esquerda), e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (à direita). 07/12/2024
O presidente do Paraguai, Santiago Peña (à esquerda), e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (à direita). 07/12/2024 (Buda Mendes/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Dignidade é inegociável’: Paraguai convoca embaixador brasileiro após fala de Lula sobre guerra Priorizar nos meus resultados Google

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, anunciou nesta quinta-feira, 30, a convocação do embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, após falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  Mais cedo, o petista havia conversado por telefone com o presidente paraguaio, Santiago Peña.

A decisão, que no meio diplomático é tomada para expressar indignação, segue declarações de Lula em 24 de julho sobre a Guerra do Paraguai. Em discurso em Jacareí, São Paulo, quando defendia maiores investimentos em defesa, o presidente brasileiro disse que “nós gostamos da paz, mas não podemos esquecer que, certa vez, o Paraguai decidiu invadir o Brasil”.

“Invadiu Corumbá e, ao mesmo tempo, invadiu o Uruguai e a Argentina. E essa guerra, que parecia que não ia dar em nada, durou cinco anos”, disse o presidente.

Segundo Lezcano, após a conversa entre Lula e Peña, “agendamos uma reunião com o embaixador brasileiro amanhã ao meio-dia, quando, juntamente com o vice-presidente da República, Pedro Alliana, entregaremos uma nota oficial do nosso governo”.

Siga
Continua após a publicidade

“Quero enfatizar, antes de tudo, que, como governo, valorizamos e compartilhamos os sentimentos de nossos cidadãos em relação às declarações feitas pelo Presidente da República Federativa do Brasil sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Temos orgulho do consenso entre todos os cidadãos sobre este episódio sensível de nossa história. A dignidade do Paraguai é inegociável”, completou.

Na quarta-feira, 29, a Câmara dos Deputados do Paraguai já havia emitido uma declaração oficial de repúdio à fala de Lula sobre a Guerra da Tríplice Aliança. O tema é particularmente sensível, visto que, como resultado do conflito, o Paraguai perdeu quase um quarto de seu território e sofreu uma grave crise demográfica – estima-se que a Guerra do Paraguai tenha matado cerca de 480 mil pessoas entre 1864 e 1870, em um universo de até 1,3 milhão de habitantes, o que faz do país o Estado moderno com a maior perda de população causada por um conflito.

Continua após a publicidade

O mal-estar diplomático com o Paraguai não é o único enfrentado pelo governo brasileiro. Nesta semana, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, se reuniu por cerca de quarenta minutos com o chefe do Itamaraty, chanceler Mauro Vieira.

Os dois conversaram sobre os impactos e eventuais desdobramentos da crise diplomática deflagrada no fim de semana, com a visita de Javier Milei ao Brasil. Convidado a falar na convenção de Flávio Bolsonaro, o presidente argentino atacou Alexandre de Moraes e o presidente Lula no evento.

Continua após a publicidade

As polêmicas medidas de Donald Trump

Publicidade
TAGS:
América do Sul
América Latina
Luiz Inácio Lula da Silva
Paraguai
Santiago Peña
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).