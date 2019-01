Dezesseis anos depois, EUA identificam morto no 11 de Setembro

zoom_out_map 1/19 Boeing 767 da United Airlines é visto segundos antes de colidir com a Torre Sul do World Trade Center, na Ilha de Manhattan, em Nova York, com 51 passageiros, nove tripulantes e os cinco sequestradores. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Seth McCallister/AFP)

zoom_out_map 5/19 Homem se joga do alto de uma das torres do World Trade Center, na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. Dois aviões comerciais (Voos 11 da American Airlines e 175 da United Airlines) foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta - 11/09/2001 (Richard Drew/AP)

zoom_out_map 6/19 Torre do World Trade Center desaba e cobre a Ilha de Manhattan de poeira e fumaça tóxica. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Chang W. Lee/The New York Times/Divulgação)

zoom_out_map 9/19 Bombeiros e paramédicos auxiliam feridos após os atentados terroristas ao World Trade Center, na Ilha de Manhattan, em Nova York. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Justin Lane/The New York Times/Latinstock)

zoom_out_map 12/19 Bombeiros carregam mangueira entre as ruínas do World Trade Center, na Ilha de Manhattan, em Nova York.. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al-Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Steve McCurry / Magnum/Latinstock)

zoom_out_map 14/19 Ruínas do World Trade Center são vistas na Ilha de Manhattan, em Nova York. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais (Voos 11 da American Airlines e 175 da United Airlines) foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Alex Fuchs/AFP)

zoom_out_map 15/19 O Boeing 757 da American Airlines pilotado por terroristas se choca com o Pentágono - sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - localizado no estado da Virgínia, matando 125 funcionários no prédio e 64 pessoas a bordo da aeronave - 11/09/2001 (Stephen J. Boitano/Getty Images)

