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Dezenas de gatos são resgatados em shopping destruído dias após terremoto no Japão

Os vinte e cinco animais estavam em 'cafeteria de gatos' quando tremores de magnitude 7,1 atingiram a região de Kumamoto; mortos sobem para 34

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 11h07 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h41
Gatos resgatados do shopping Aeon, após terremoto no Japão.
Gatos resgatados do shopping Aeon, após terremoto no Japão. (HANDOUT / MOFF CORPORATION/AFP)
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Dezenas de gatos são resgatados em shopping destruído dias após terremoto no Japão Priorizar nos meus resultados Google

Vinte e cinco gatos foram resgatados ilesos de um shopping atingido por uma explosão provocada por um forte terremoto no Japão, após permanecerem presos no interior do prédio por cerca de um dia, informou a administração do estabelecimento nesta quinta-feira, 30.

Os animais estavam no Cat Café MOFF, localizado no térreo do shopping Aeon, na cidade de Kashima, em Kumamoto, quando um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região na terça-feira. Segundo o café, o shopping foi evacuado logo após o tremor. Os funcionários chegaram a retornar para tentar retirar os animais, mas precisaram deixar o local quando o teto do estabelecimento desabou parcialmente.

Na quarta-feira, após autorização do Corpo de Bombeiros, da polícia e da administração do shopping, o gerente do estabelecimento conseguiu entrar no prédio e retirar os 25 gatos em segurança. Em seguida, eles foram levados para Hiroshima, no oeste do país, onde a empresa mantém outra unidade do café.

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O resgate viralizou nas redes sociais e impulsionou uma discussão sobre o modelo de negócios dos cafés de gatos, com muitos defendendo que os animais fossem colocados para adoção em vez de retornarem ao estabelecimento. Também houve críticas de internautas que consideraram excessiva a atenção dedicada aos felinos diante da tragédia humana provocada pelo terremoto.

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Terremoto no Japão

O terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o Japão na terça-feira deixou ao menos 34 mortos, segundo autoridades da província de Kumamoto. No shopping onde os gatos estavam, equipes de resgate localizaram sete corpos. A explosão no local foi registrada quase 50 minutos depois dos tremores.

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Kumamoto foi afetada em 2016 por dois terremotos devastadores: um de magnitude 6,5, seguido dois dias depois por outro de magnitude 7,3. Os tremores deixaram 273 mortes e mais de 2.800 feridos.

O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo por estar localizado na união de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do “Círculo de Fogo” do Pacífico.

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