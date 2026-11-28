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Dez anos após o Brexit, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham quebra o tabu e abre diálogo para reaproximar o Reino Unido da União Europeia. Em meio a perdas econômicas e apoio popular pela volta, novos acordos marcam o início de uma complexa reconciliação.

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Há dez anos, os eleitores britânicos votaram em referendo pela separação da União Europeia e o processo de divórcio foi como se previa: longo e sofrido. Uma vez encerrado, ninguém mais tocou no assunto e o Reino Unido seguiu em frente, amargando um longo período de estagnação econômica e governos instáveis. Agora o tabu começa, enfim, a ser quebrado — e a possibilidade de o Brexit ser trocado por um Brejoin ou Breturn (apelidos sugeridos para a possível reconciliação) surge no horizonte. O autor da ousadia é Andy Burnham, o primeiro-ministro trabalhista que tomou posse em julho e abriu o debate sobre aquilo-que-não-deve-ser-mencionado — a reintegração do país à UE. “Perdemos mais do que ganhamos na última década”, disse Burnham antes de viajar a Bruxelas, na sexta-feira 20, para sua primeira cúpula com o bloco. Um quinteto tocou os dois hinos, os comensais almoçaram peixe frito e batatas e fecharam três acordos, sobre comércio de alimentos, ligação dos mercados de carbono e facilidades de circulação para os jovens. Pouca coisa, mas de grande alcance simbólico.

A campanha pelo Brexit em 2016 começou morna, pegou fogo nos meses finais e foi aprovada por 52% a 48% dos votos. Os principais argumentos a favor eram conter a imigração, parar de pôr dinheiro no orçamento do bloco e tirar proveito dos muitos acordos bilaterais que viriam a seguir. Só que a geopolítica mudou e a festa desandou: a Rússia invadiu a Ucrânia e passou a ameaçar a segurança do continente, os Estados Unidos de Donald Trump brecaram o livre comércio com uma avalanche de tarifas e a China cresceu e apareceu (sem contar a pandemia, que afetou tudo e todos). Burnham argumenta que a reintegração pode ser o impulso de que o país precisa para sair do atoleiro e acena com um acréscimo de 0,5% do PIB, a longo prazo, só com os tratados agora firmados. Órgãos independentes estimam que o Reino Unido perdeu entre 4% e 8% com o Brexit.

Como qualquer casal que se reaproxima depois de anos divorciado, Reino Unido e União Europeia são extremamente cautelosos ao ensaiar os primeiros passos. Para assinar os recentes acordos, a UE exigiu que Londres siga regras europeias sem direito a voto ou reclamação. Outra condição, de que estudantes europeus paguem o mesmo que os britânicos para frequentar as universidades do país, segue em aberto. Tampouco foi aprovada até agora a participação do Reino Unido no Made in Europe, plano que dará às empresas do bloco preferência em subsídios e compras públicas, para protegê-las da concorrência chinesa. A UE, no entanto, sente falta do ex-­parceiro. “Vocês são sempre bem-vindos à União Europeia”, disse a Burnham o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa. A reintegração teria um forte peso simbólico ao se contrapor ao nacionalismo anti-­UE da extrema direita, em alta no continente. O bloco também ganharia músculo com as Forças Armadas, a inteligência e a tecnologia militar do Reino Unido.

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Burnham, por seu lado, vai precisar de muito tato para encaminhar a questão em casa. A opinião pública, ao que tudo indica, está do seu lado — até porque boa parte dela nem sequer votava quando o referendo foi aprovado. Uma pesquisa do instituto de opinião YouGov mostra que 58% dos britânicos acham que o país errou ao sair da UE, e 63% veem o Brexit como um fracasso. Um modelo da Fortius Global estima que 512 das 632 circunscrições da Grã-Bretanha hoje apoiariam a volta, inclusive Makerfield, distrito de Burnham, onde dois terços votaram pela saída. “Mas poucos meses antes do referendo as pesquisas também mostravam o eleitorado contrário ao Brexit”, lembra Charles Grant, diretor do Centro para a Reforma Europeia. “A própria UE vai exigir um apoio político e popular muito robusto para aceitar a recandidatura.”

A reação doméstica já começou. O movimento Stay Out (Fique Fora, em inglês), uma reencarnação do Vote Leave (Vote pela Saída) de dez anos atrás, já começou a martelar sua oposição na imprensa. Theresa May, que passou três anos à frente das negociações da saída pós-referendo, disse estar “estarrecida” e mandou Burnham respeitar o voto de 2016. David Cameron, o primeiro-ministro que convocou o plebiscito achando que ia enterrar a ideia e errou feio, avisou que a negociação seria “longa e dolorosa”. Boris Johnson, do time do Brexit raiz, falou em “loucura”, e Rishi Sunak julga o tema uma “enorme distração” para o governo. Burnham rebateu que os antecessores estão “presos ao passado” porque “não encaram o mau acordo que fizeram”. Mas, sabendo das dificuldades, coloca a ideia da volta dentro de um plano mais amplo, de dez anos, para o país — que pretende divulgar em dezembro —, admite que nenhuma mudança de peso deve acontecer antes da próxima eleição, prevista para meados de 2029, e adianta que qualquer movimento teria de passar por um novo e sempre ruidoso referendo. Até lá, o flerte segue sem pressa.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023