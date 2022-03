‘Deus não perdoará’, diz presidente ucraniano em novo comunicado

Em seu último pronunciamento do domingo, 6, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo no Facebook no qual acusa a Rússia de planejar assassinato deliberado em território ucraniano. “Hoje é o domingo do perdão. Mas nós não podemos perdoar as centenas de vítimas. Tampouco as milhares que têm sofrido”, afirma. “E Deus não perdoará. Não hoje. Nem amanhã. Nunca. E em vez de perdão, haverá julgamento.”

Zelensky também demonstrou preocupação com os movimentos russos previstos para amanhã, segunda-feira,7. “Para amanhã, a Rússia anunciou oficialmente o cerco de nosso território. De nossas estruturas de defesa. A maioria foi construída décadas atrás pelo Estado soviético dentro de cidades. E agora elas estão no meio dos ambientes urbanos”, disse o presidente ucraniano. “Milhares de pessoas trabalham nas proximidades. Centenas de milhares moram nos arredores desses complexos. Isto é assassinato. Assassinato deliberado.”

No vídeo, o governante também disse que não recebeu nenhuma informação de ajuda de países aliados. “E eu não ouvi reações de nenhum líder mundial hoje. De nenhum político do Ocidente. Não há reações a esse anúncio. Pensem na sensação de impunidade dos ocupantes: eles anunciam atrocidades que estão planejadas. Por quê?”