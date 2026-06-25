Detido nos EUA, Maduro diz que Venezuela passa por ‘provações’ e sairá forte após terremotos

O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, detido nos Estados Unidos desde janeiro, publicou uma mensagem de solidariedade ao povo da Venezuela após os fortes terremotos que atingiram o país na quarta-feira, 24. Dados oficiais apontam que 164 pessoas morreram e outras 970 ficaram feridas, mas números podem ser maiores, visto que há mais de 10.000 desaparecidos.

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Em publicação feita por sua equipe nas redes sociais, o ex-líder diz que ele e sua esposa, Cilia Flores, estão “orando por cada família afetada, pelos feridos, por aqueles que sofrem e por todo nosso povo”.

“Hoje a palavra é uma só: união máxima, solidariedade máxima e ação máxima. Que ninguém fique sozinho, que cada comunidade cuide de suas crianças, de seus avós, de seus doentes”, escreveu.

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No texto, Maduro ressalta que “a Venezuela passou por grandes provações e desta também vamos sair fortes, com fé, disciplina e solidariedade. Nosso coração e nossas orações estã com vocês. Que Deus abençoe e proteja o povo da Venezuela”.

Deposto por uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, Maduro está detido em Nova York desde janeiro, junto de sua esposa. A próxima audiência no caso, que envolve acusações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção, está prevista para 22 de julho. Ambos se declaram inocentes.

Os terremotos

As buscas por milhares de desaparecidos continuam nesta quinta-feira, 25, após dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingirem a Venezuela. Mais de 500 equipes de emergência foram mobilizadas para atuar nos escombros de prédios e casas. Um site compartilhado pela oposição venezuelana estima que 10 mil pessoas estejam desaparecidas. Dados oficiais apontam que 164 pessoas morreram e outras 970 ficaram feridas, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos calcula que o número de vítimas esteja na casa de dezenas de milhares.

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As cenas são dramáticas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram sobreviventes sendo retirados das ruínas, enquanto moradores voltam às suas casas para salvar animais de estimação. Voluntários atuam lado a lado dos socorristas. Uma das publicações exibe o momento em que as equipes celebram o resgate de um jovem, aparentemente lúcido e sem ferimentos graves, que estava preso debaixo de um edifício que ruiu em meio aos tremores.

O médico Juan Carlos Viloria Doria afirmou que já se trata de um dos desastres naturais “mais devastadores” da história do país. Doria é vice-presidente da organização Venezuelanos em Barranquilla, uma organização sem fins lucrativos “dedicada à assistência integral à população migrante, refugiada e retornada da Venezuela”. Ele disse que centenas de pessoas procuram por familiares em hospitais e em áreas devastadas.

“Neste momento, a prioridade é salvar vidas, localizar pessoas desaparecidas e garantir que as famílias recebam informações precisas sobre seus entes queridos”, acrescentou ele à emissora europeia Sky News.

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Mais cedo, a presidente interina, Delcy Rodríguez, informou que os dados iniciais não incluíam os do estado de La Guaira — o mais atingido, localizado perto de Caracas e onde fica o aeroporto da cidade, que foi fechado.

“Dezenas de prédios desabaram, e estamos realizando esforços de resgate muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir salvar”, disse ela em aparição na TV estatal durante a madrugada. “Quero dizer também que esta é uma verdadeira tragédia. Daqui, enviamos nossa mensagem de solidariedade e, às famílias que perderam entes queridos, reafirmamos nossas condolências e nosso apoio nestas horas difíceis.”

Terremotos são comuns na Venezuela. O país está situado em uma zona sismicamente ativa, onde a Placa do Caribe encontra a Placa Sul-Americana. Estima-se que 30 mil pessoas tenham morrido quando um terremoto poderoso causou destruição generalizada nas cidades de Mérida e Caracas em 1812, segundo o USGS.