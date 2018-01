Deslizamentos de terra deixam ao menos treze mortos na Califórnia

1. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 1 /10 Equipe de emergência carrega uma mulher resgatada de uma casa em ruínas após deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018 (Kenneth Song/Santa Barbara News-Press/) Equipe de emergência carrega uma mulher resgatada de uma casa em ruínas após deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018

2. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 2 /10 Equipes de emergência prestam atendimento a um homem coberto de lama após um deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018 (Kenneth Song/Santa Barbara News-Press/) Equipes de emergência prestam atendimento a um homem coberto de lama após um deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018

3. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 3 /10 Casas ficam destruídas após uma grande tempestade que atingiu a cidade de Montecito, na Califórnia provocando severos deslizamentos de terra - 09/01/2018 (Wally Skalij/Los Angeles Times/) Casas ficam destruídas após uma grande tempestade que atingiu a cidade de Montecito, na Califórnia provocando severos deslizamentos de terra - 09/01/2018

4. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 4 /10 Moradores e seus animais são retirados de suas casas após um deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018 (Kenneth Song/Santa Barbara News-Press/) Moradores e seus animais são retirados de suas casas após um deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018

5. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 5 /10 Carros ficam destruídos após um deslizamento de terra em um bairro sob evacuação obrigatória em Burbank, na Califórnia - 09/01/2018 (Robyn Beck/) Carros ficam destruídos após um deslizamento de terra em um bairro sob evacuação obrigatória em Burbank, na Califórnia - 09/01/2018

6. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 6 /10 O morador Mark Olson fica coberto de lama ao longo da Olive Mill Road em Montecito ao tentar salvar sua casa depois que uma grande tempestade atingiu uma área de queimadas provocando deslizamentos na região - 09/01/2018 (Wally Skalij/Los Angeles Times/) O morador Mark Olson fica coberto de lama ao longo da Olive Mill Road em Montecito ao tentar salvar sua casa depois que uma grande tempestade atingiu uma área de queimadas provocando deslizamentos na região - 09/01/2018

7. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 7 /10 Helicóptero da Guarda Costeira passa por Montecito, na Califórnia, depois que uma grande tempestade atingiu uma área de queimada - 09/01/2018 (Wally Skalij/Los Angeles Times/) Helicóptero da Guarda Costeira passa por Montecito, na Califórnia, depois que uma grande tempestade atingiu uma área de queimada - 09/01/2018

8. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 8 /10 Carros ficam destruídos após uma grande tempestade que atingiu a cidade de Montecito, na Califórnia provocando deslizamentos - 09/01/2018 (Wally Skalij/Los Angeles Times/) Carros ficam destruídos após uma grande tempestade que atingiu a cidade de Montecito, na Califórnia provocando deslizamentos - 09/01/2018

9. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 9 /10 Cão auxilia na busca por vítimas em uma casa danificada após deslizamentos de rochas e terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018 (Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/) Cão auxilia na busca por vítimas em uma casa danificada após deslizamentos de rochas e terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018

10. Deslizamentos de terra na Califórnia (EUA) zoom_out_map 10/10 Equipes de emergência inspecionam uma casa danificada após deslizamentos de rochas e terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018 (Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/) Equipes de emergência inspecionam uma casa danificada após deslizamentos de rochas e terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018

Deslizamentos de lama e rochas mataram ao menos treze pessoas e feriram outras 25 nesta terça-feira em comunidades ao longo do litoral da Califórnia, nos Estados Unidos, em uma região devastada por uma série de incêndios florestais que destruíram a vegetação dos morros no mês passado.

Fortes tempestades atingiram a região na madrugada de terça, depois que milhares de moradores do distrito de Santa Barbara foram convocados a se retirar ou a deixar a área voluntariamente, alguns pela segunda vez desde dezembro.

Entretanto, apenas entre 10% e 15% dos moradores cumpriram as ordens obrigatórias, disse uma porta-voz do Departamento de Incêndios do distrito de Santa Barbara.

Funcionários de emergência usando cães de busca e helicópteros resgataram dezenas de pessoas ilhadas em meio a destroços cobertos de lama em uma área normalmente intacta, entre o oceano e a floresta nacional Los Padres, cerca de 177 km ao norte de Los Angeles.

O número de mortes pode aumentar, uma vez que as equipes de resgate ainda reviram dezenas de casas danificadas e derrubadas em busca de sobreviventes, disse o xerife do distrito de Santa Barbara, Bill Brown.

Em um momento na terça-feira, ao menos 24 pessoas estavam desaparecidas, mas, em seguida no mesmo dia, Brown disse que não era claro quantas dessas pessoas já tinham sido localizadas.

Em dezembro, a Califórnia sofreu com uma série de incêndios florestais que obrigaram centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas. A queimada destruiu matas e construções e foi considerada uma das piores do estado.

(Com Reuters)