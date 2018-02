Descoberta de bomba da II Guerra fecha aeroporto de Londres

A descoberta de uma bomba da II Guerra Mundial em uma área próxima do rio Tâmisa provocou o fechamento do aeroporto London City Airport, levando ao cancelamento de todos os voos programados para esta segunda-feira.

O fechamento do aeroporto do leste da capital britânica afetou 16.000 passageiros depois que o explosivo foi encontrado neste domingo de manhã durante a realização de obras no local, segundo a Polícia Metropolitana de Londres (Met).

O aeroporto foi fechado às 22h (horário local, 20h de Brasília) de ontem e os agentes trabalham agora em colaboração com soldados da Marinha Britânica para retirar a bomba. “Reconheço que isto está ocasionando inconvenientes a nossos passageiros e, em particular, a alguns dos moradores da área”, afirmou hoje o executivo-chefe do aeroporto, Robert Sinclair, a meios de comunicação locais.

Sinclair acrescentou que o aeroporto “está cooperando completamente com a Polícia Metropolitana e a Marinha e trabalha para retirar o explosivo de maneira segura e resolver a situação da maneira mais rápida possível”.

Algumas das companhias aéreas que operam nesse aeroporto são British Airways, Flybe, CityJet, KLM e Lufthansa, com serviços conectados com destinos domésticos e outras cidades da Europa.

A polícia indicou que foi habilitada uma zona de exclusão de 214 metros e as propriedades situadas no interior dessa área foram evacuadas. A câmara municipal de Newham está proporcionando alojamento de emergência temporário aos residentes da área afetada.