Desafeto de Bolsonaro, Macron diz ‘tamo junto’ a Lula

Conhecidamente desafeto do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente francês, Emmanuel Macron, usou suas redes sociais neste domingo, 1, para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva por sua posse, “afrancesando” a expressão brasileira “tamo junto”.

“Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema. Parabéns caro Presidente, caro amigo Lula, por sua posse. Estamos juntos!”, escreveu em francês.

Ordre et Progrès : le Brésil fait honneur à sa devise. Bravo cher Président, cher ami @LulaOficial, pour ton investiture. Nous sommes ensemble ! pic.twitter.com/japB76ft03 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2023

Em 2021, Macron já havia recebido Lula em Paris com honrarias reservadas a altas personalidades e chefes de Estado para discutir temas globais “absolutamente fundamentais”.

Com Bolsonaro, no entanto, havia um claro estranhamento, principalmente em torno de pautas ambientais. Em 2021, a França anunciou que deixaria de importar soja sul-americana cultivada em áreas desmatadas, “sobretudo na Amazônia”.

Antes disso, em 2019, uma troca de críticas e ofensas entre o presidente brasileiro e o francês, motivadas pelos incêndios na Amazônia, respingou também na primeira-dama francesa, Brigitte Macron, de 66 anos, o que piorou ainda mais a relação entre os dois.

Na ocasião, o presidente brasileiro respondeu ao comentário de um seguidor que comparou a beleza da esposa de Macron à de Michelle Bolsonaro, que é 29 anos mais jovem. “Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro?”, escreveu o seguidor, na legenda da foto dos casais. “Não humilha cara. Kkkkkkk”, respondeu Bolsonaro, em comentário ainda visível em seu Facebook. A resposta de Bolsonaro repercutiu negativamente pela na imprensa francesa, que acusou o chefe de Estado brasileiro de sexismo.

Dois dias antes, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, havia compartilhado um vídeo que chamava Macron de “idiota”. O presidente francês, por sua vez, disse que Bolsonaro mentiu sobre seus compromissos com o meio ambiente.

As relações entre os governos de Brasil e França estão estremecidas desde o início do mês, quando Bolsonaro cancelou, de última hora, um encontro com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, e publicou um vídeo no Facebook enquanto cortava o cabelo, no mesmo horário em que estava programada a reunião. Na ocasião, Le Drian ironizou a “urgência capilar” do brasileiro.