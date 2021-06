Desabamento em Miami: 4 mortos e 159 desaparecidos

O número de mortos deixados pelo desabamento de um edifício de doze andares em Miami, na Flórida, subiu para quatro nesta sexta-feira, 25. As buscas por sobreviventes continuam e 159 pessoas ainda seguem desaparecidas, segundo a prefeitura.

A queda do prédio aconteceu na madrugada de quinta-feira. Mais de 80 unidades dos bombeiros de Miami-Dade, incluindo equipes técnicas de resgate, foram enviadas ao local da queda.

Durante as buscas, 35 pessoas foram resgatadas do entorno do prédio e outras duas tiradas dos escombros. Ao menos dez tiveram ferimentos e duas tiveram que ser hospitalizadas.

O edifício fica em Surfside, um bairro de Miami Beach, e faz parte de um condomínio construído em 1981. Os apartamentos disponíveis no prédio são considerados de alto padrão, tem vista para o mar e podem custar até 700.000 dólares (cerca de 3,5 milhões de reais).