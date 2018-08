Desabamento em festival deixa mais de 300 feridos na Espanha

Mais de 316 pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda (13) após o desabamento de uma plataforma de madeira sobre o mar durante um festival em Vigo, cidade da Galícia, Espanha. Ao menos 5 estão em estado grave, segundo as autoridades locais.

O incidente aconteceu durante um dos shows do festival O Marisquiño, que combina música, grafites e esportes radicais. A plataforma que desabou possuía 40 metros de comprimento por 10 de largura e fazia parte do passeio que se estende por todo o porto da cidade.

O desabamento gerou cenas de pânico entre o público. As pessoas caíram na água uma em cima das outras, dificultando o resgate. A maioria das vítimas são adolescentes, muitos deles menores de idade.

Os bombeiros afirmaram que, apesar do número de feridos, não há mortos ou pessoas ainda presas embaixo dos destroços da plataforma.

Segundo testemunhas, a estrutura de madeira cedeu logo no início do show do rapper Rels B, quando o cantor pediu que os espectadores pulassem para acompanhar uma música.

O prefeito de Vigo, Abel Caballero, antecipou de madrugada que as causas do incidente serão investigadas. O passeio ao longo do porto de Vigo foi construído há 20 anos como parte de um projeto que o governo local batizou de “Abrir Vigo ao Mar”.

Ainda não há números oficiais sobre a edição deste ano, mas em 2017 o festival O Marisquiño reuniu 160.000 pessoas na região do porto de Vigo.