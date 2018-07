Desabamento de edifício em Miami Beach deixa pelo menos 1 ferido

Um edifício à beira-mar que seria demolido em Miami Beach, nos Estados Unidos, desabou nesta segunda-feira (23), deixando pelo menos uma pessoa ferida, segundo fontes da polícia e dos bombeiros.

Imagens transmitidas pela televisão mostraram guindastes e partes da construção espalhadas pelo local, em meio a uma nuvem de poeira. As causas do desabamento ainda não foram descobertas.

Antigo condomínio residencial chamado Marlborough House, o prédio já estava vazio para a demolição. Segundo o jornal Miami Herold, o edifício possuía 13 andares e foi comprado pelo empresário brasileiro Jose Isaac Peres, dono da companhia do setor imobiliário e de shoppings centers Multiplan.

A única vítima do desastre foi levada ao hospital Jackson Memorial, segundo a página do Twitter da polícia de Miami Beach. Não foram divulgados detalhes sobre a identidade da pessoa ferida.

Segundo as autoridades locais, os responsáveis pelo edifício receberam permissão para demoli-lo, mas sem o uso de explosivos.

O prédio ficava na Collins Avenue, uma das principais avenidas de acesso à Miami Beach. O desabamento obrigou as autoridades a fecharem parte da via nas duas direções durante boa parte do dia. No início da tarde alguns quarteirões foram reabertos, mas o trânsito ainda estava prejudicado.

(Com EFE)