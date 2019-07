Desabamento de edifício deixa ao menos 50 pessoas presas na Índia

As autoridades da Índia estimam que entre 40 e 50 pessoas tenham ficado presas no desmoronamento, nesta terça-feira, e um edifício residencial em uma área densamente povoada da cidade de Bombaim, no oeste do país.

O prédio de quatro andares desmoronou por volta das 11h40 (horário local, 3h10 de Brasília) no bairro de Dongri, em plena temporada das chuvas de monções, informou o Departamento de Gestão de Desastres da Corporação Municipal da Grande Bombaim.

“Entre 40 e 50 pessoas certamente estão presas”, afirmou o Departamento em comunicado.

Várias ambulâncias e equipes de gerenciamento de desastres se deslocaram para a região do acidente, onde uma longa corrente humana lutou para remover os destroços manualmente pelas vielas do bairro, segundo mostrou a emissora indiana NDTV.

No último domingo, o desabamento de um edifício no estado de Himachal Pradesh, norte do país, provocado pelas fortes chuvas deixou pelo menos 12 mortos e 30 feridos.

Os incêndios e quedas de edifícios são frequentes na Índia, muitas vezes devido ao estado precário de infraestrutura e falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor da construção. Além disso, a estação das monções acentua a possibilidade de deslizamentos de terra, pois as chuvas acabam afetando as estruturas dos imóveis.