Derrotado nas urnas, Trump joga golfe na Virgínia

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi fotografado na tarde deste sábado 7 na cidade de Sterling, na Virgínia, enquanto jogava golfe. Até o momento, Trump não se pronunciou sobre a vitória do rival democrata Joe Biden à Presidência americana.

Através de uma coletiva de imprensa concedida por advogados, porém, os republicanos fizeram uma série de acusações. Entre elas a de que observadores do partido foram impossibilitados de acessar os locais de apuração em alguns dos estados

Sem demonstrar provas, afirmou que “votos enviados pelo Correio sempre foram alvo de fraude” e prometeu apresentar processos legais mais duros para reverter a situação a partir da próxima segunda-feira.

Biden foi consagrado neste sábado ao vencer na Pensilvânia, segundo projeções. Com isso, o democrata já pode ser considerado o 46º presidente da história dos Estados Unidos. “Serei um presidente para todos os americanos”, escreveu nas redes sociais.

Biden acumula 273 delegados no Colégio Eleitoral, mais do que os 270 necessários para se consagrar o vencedor. O estado da Pensilvânia é um dos mais importantes do Colégio Eleitoral, pois além de alternar entre candidatos republicanos e democratas dá ao seu ganhador 20 delegados.

O democrata alcançou a vitória ao atingir mais de 30.000 votos de vantagem frente ao republicano Donald Trump. Com 99% da apuração concluída, Biden tem 3.345.906 votos, enquanto Trump está com 3.311.448.