🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Mundo

Derrota de Flávio Bolsonaro é golpe para Trump e sua ‘onda laranja’, diz The Guardian

Jornal britânico avalia que vitória de Lula interrompe avanço eleitoral da direita na América Latina e põe à prova a estratégia de Washington para a região

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 12h13
Flávio Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca
Flávio Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca  (BolsonaroSP/X/Reprodução)
Continua após publicidade
Derrota de Flávio Bolsonaro é golpe para Trump e sua ‘onda laranja’, diz The Guardian Priorize VEJA no Google

A derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial brasileira representa um revés para Donald Trump e para o avanço da direita alinhada ao presidente americano na América Latina, segundo análise publicada nesta quinta-feira, 29, pelo jornal britânico The Guardian. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interrompeu a sequência de triunfos eleitorais de candidatos conservadores na região e frustrou a expectativa de aproximar a maior economia sul-americana da esfera de influência de Washington.

O jornal descreve esse avanço como uma “onda laranja”, em referência ao tom alaranjado associado à pele de Trump. Nos últimos anos, candidatos de direita venceram eleições em países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras e Peru. A ofensiva americana também incluiu a intervenção militar na Venezuela, em janeiro, que resultou na tomada do poder no país.

“Mas os eleitores brasileiros tinham outros planos: compareceram em massa às urnas para votar contra o populista pró-Trump e reconduzir o presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva ao poder”, escreveu o The Guardian.

Continua após a publicidade

“Este é, sem dúvida, um golpe significativo para a estratégia regional de Trump”, afirmou Benjamin Gedan, diretor do programa para a América Latina do Stimson Center e ex-assessor da Casa Branca para a região. Segundo ele, a sequência de vitórias de aliados políticos havia alimentado a percepção de que o presidente americano poderia influenciar os rumos políticos de toda a América Latina.

Siga

A derrota de Flávio Bolsonaro também foi celebrada por setores ligados ao governo chinês, em meio à disputa entre Pequim e Washington por influência na região. Hu Xijin, comentarista e ex-editor do jornal estatal chinês Global Times, afirmou nas redes sociais que a vitória de Lula frustrou os planos de Trump de ampliar a influência americana sobre o continente.

Continua após a publicidade

Trump, por sua vez, questionou o resultado da eleição, vencida por Lula com uma diferença de 4,3 milhões de votos, mas evitou adotar uma postura de confronto direto com o presidente brasileiro. “Acho que a eleição foi realmente estranha. É terrível de se ver”, declarou a jornalistas, acrescentando que não havia se envolvido no processo. A fala ocorreu após meses de pressão econômica e diplomática de Washington sobre o Brasil.

Apesar do apoio a Flávio Bolsonaro, Trump pode evitar medidas concretas contra o governo Lula, avaliam analistas ouvidos pelo Guardian. Michael Paarlberg, ex-assessor do senador americano Bernie Sanders para assuntos latino-americanos, afirmou que o presidente dos Estados Unidos tende a se aproximar de políticos que considera vencedores, mesmo quando eles não compartilham de sua orientação ideológica.

Continua após a publicidade

“Ele certamente favorecerá seus correligionários ideológicos, mas, se o cheiro de derrota começar a pairar sobre eles, ele os abandonará”, disse Paarlberg.

Flávio deixou o Brasil na terça-feira, após a derrota, e viajou para Miami em um jato particular. Antes de embarcar, chegou a se declarar o “verdadeiro presidente eleito” do país, mas depois recuou. A saída provocou críticas e ironias nas redes sociais, sobretudo porque ele havia prometido permanecer no Brasil para liderar a oposição ao governo Lula.

Continua após a publicidade

Durante uma comemoração de aniversário em Brasília, Lula também criticou a relação da família Bolsonaro com os Estados Unidos. “O Brasil é a segunda pátria deles. A primeira é lamber as botas dos Estados Unidos”, afirmou o presidente.

Publicidade
TAGS:
América Latina
Donald Trump
Estados Unidos
Extrema direita
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).