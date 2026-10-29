Derrota de Flávio Bolsonaro é golpe para Trump e sua ‘onda laranja’, diz The Guardian

A derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial brasileira representa um revés para Donald Trump e para o avanço da direita alinhada ao presidente americano na América Latina, segundo análise publicada nesta quinta-feira, 29, pelo jornal britânico The Guardian. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interrompeu a sequência de triunfos eleitorais de candidatos conservadores na região e frustrou a expectativa de aproximar a maior economia sul-americana da esfera de influência de Washington.

O jornal descreve esse avanço como uma “onda laranja”, em referência ao tom alaranjado associado à pele de Trump. Nos últimos anos, candidatos de direita venceram eleições em países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras e Peru. A ofensiva americana também incluiu a intervenção militar na Venezuela, em janeiro, que resultou na tomada do poder no país.

“Mas os eleitores brasileiros tinham outros planos: compareceram em massa às urnas para votar contra o populista pró-Trump e reconduzir o presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva ao poder”, escreveu o The Guardian.

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“Este é, sem dúvida, um golpe significativo para a estratégia regional de Trump”, afirmou Benjamin Gedan, diretor do programa para a América Latina do Stimson Center e ex-assessor da Casa Branca para a região. Segundo ele, a sequência de vitórias de aliados políticos havia alimentado a percepção de que o presidente americano poderia influenciar os rumos políticos de toda a América Latina.

A derrota de Flávio Bolsonaro também foi celebrada por setores ligados ao governo chinês, em meio à disputa entre Pequim e Washington por influência na região. Hu Xijin, comentarista e ex-editor do jornal estatal chinês Global Times, afirmou nas redes sociais que a vitória de Lula frustrou os planos de Trump de ampliar a influência americana sobre o continente.

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Trump, por sua vez, questionou o resultado da eleição, vencida por Lula com uma diferença de 4,3 milhões de votos, mas evitou adotar uma postura de confronto direto com o presidente brasileiro. “Acho que a eleição foi realmente estranha. É terrível de se ver”, declarou a jornalistas, acrescentando que não havia se envolvido no processo. A fala ocorreu após meses de pressão econômica e diplomática de Washington sobre o Brasil.

Apesar do apoio a Flávio Bolsonaro, Trump pode evitar medidas concretas contra o governo Lula, avaliam analistas ouvidos pelo Guardian. Michael Paarlberg, ex-assessor do senador americano Bernie Sanders para assuntos latino-americanos, afirmou que o presidente dos Estados Unidos tende a se aproximar de políticos que considera vencedores, mesmo quando eles não compartilham de sua orientação ideológica.

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“Ele certamente favorecerá seus correligionários ideológicos, mas, se o cheiro de derrota começar a pairar sobre eles, ele os abandonará”, disse Paarlberg.

Flávio deixou o Brasil na terça-feira, após a derrota, e viajou para Miami em um jato particular. Antes de embarcar, chegou a se declarar o “verdadeiro presidente eleito” do país, mas depois recuou. A saída provocou críticas e ironias nas redes sociais, sobretudo porque ele havia prometido permanecer no Brasil para liderar a oposição ao governo Lula.

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Durante uma comemoração de aniversário em Brasília, Lula também criticou a relação da família Bolsonaro com os Estados Unidos. “O Brasil é a segunda pátria deles. A primeira é lamber as botas dos Estados Unidos”, afirmou o presidente.