Deputados russos aprovam reforma da Previdência apoiada por Putin

A Câmara dos Deputados da Rússia aprovou nesta quarta-feira (26) o projeto de lei que aumenta a idade mínima para aposentadoria, proposta que tem causado indignação na população.

O plano do governo de Vladimir Putin aumenta as idades de aposentadoria para homens e mulheres em cinco anos e causou fúria nos blocos políticos da Rússia.

Russos mais velhos temem que não viverão tempo suficiente para receber os benefícios, enquanto as gerações mais jovens se preocupam com o emprego. Caso os trabalhadores se mantenham ativos por mais tempo, as oportunidades de trabalho se tornarão limitadas.

Ainda falta um terceiro turno de votação entre os deputados, assim como a votação dos senadores, mas as próximas etapas são consideradas mera formalidade.

Flexibilização

O projeto de lei foi flexibilizado pelo presidente após sua impopularidade provocar diversos movimentos de greve e inesperados reveses eleitorais para o partido de Putin.

Milhares de pessoas protestaram contra a reforma, convocadas pelo Partido Comunista e pelo principal opositor ao Kremlin, Alexei Navalny. Este foi condenado na segunda-feira a uma pena de 20 dias na prisão por ter organizado manifestações contra o projeto do governo.

O presidente, diante de um descontentamento incomum que provocou uma queda de sua até então inabalável popularidade, concordou em limitar o aumento da idade de aposentadoria das mulheres de 55 para 60 anos, contra a ideia inicial de 63. No caso dos homens, mudança da idade de aposentadoria foi mantida, com o aumento de 60 para 65 anos.

Os deputados russos também aprovaram outras medidas defendidas por Putin, como a aposentadoria antecipada para mães de famílias numerosas, a manutenção de benefícios para algumas profissões (mineradores, por exemplo) e a aplicação de punições penais para empresas que demitem trabalhadores próximos da idade de aposentadoria.

Rejeição

Ainda assim, o aumento na idade mínima para a aposentadoria desagrada grande parte da população. Manifestações foram organizadas nesta quarta-feira diante da Duma. Cartazes criticavam o primeiro-ministro Dmitri Medvedev, que propôs a reforma em junho.

O opositor de extrema-esquerda Serguei Udaltsov compareceu aos protestos e exibiu um cartaz com a frase “O aumento da idade de aposentadoria é um genocídio”.

Os opositores à reforma afirmam que muitos russos, em especial os homens – com expectativa de vida de 66 anos no país – não poderão aproveitar a aposentadoria.

Na terça-feira, ativistas afirmaram que entregaram ao governo uma petição assinada por um milhão de pessoas para pedir a retirada da reforma.

Putin, que não mencionou o tema durante a campanha eleitoral que terminou com sua reeleição em março, inicialmente se distanciou do projeto, mas terminou por defender a reforma durante um discurso há algumas semanas.

O presidente russo afirmou que o aumento da idade de aposentadoria não poderia ser adiado porque isto “ameaçaria a estabilidade da sociedade e a segurança do país”.

(Com AFP e Estadão Conteúdo)