Deputados anulam veto de Trump e presidente sofre mais um golpe

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um golpe em Donald Trump ao anular o veto presidencial para o orçamento de 740 bilhões de dólares (3,87 trilhões de reais) destinados à Defesa, preparando o cenário para que o Senado faça o mesmo nos últimos dias de mandato do republicano.

A Câmara controlada pelos democratas votou por 322 votos a favor e 87 contra para anular o veto de Trump ao projeto de lei. Uma maioria de legisladores republicanos (109) votou junto com os democratas.

Uma moção similar será apresentada no Senado de maioria republicana, onde também terá que obter o apoio de dois terços da casa para que o veto do presidente seja anulado.

Em um comunicado publicado após a votação, a presidente da Câmara dos Democratas, a democrata Nancy Pelosi, classificou o veto de Trump de “imprudente” e pediu ao presidente que “ponha um fim à campanha de caos de última hora”.

A capitulação de Trump no projeto de lei de ajuda econômica durante a pandemia e a anulação iminente de seu veto pelo Congresso são os últimos sinais de seus poderes diminuindo enquanto o republicano se prepara para deixar a Casa Branca em 20 de janeiro.

A Lei de Autorização da Defesa Nacional de 740,5 bilhões de dólares foi aprovada este mês na Câmara dos Deputados por 335 a 78 e no Senado, por 84 a 13. No entanto, Trump a vetou porque não revogou a chamada Seção 230, uma lei federal que concedia proteção legal à responsabilidade das empresas de internet, e também porque incluía a eliminação dos nomes dos militares do sul escravocrata da Guerra Civil (1861-65) que identificavam várias bases das Forças Armadas.

Incluindo este projeto de Defesa, Trump vetou nove projetos de lei em seus quatro anos de mandato, e, até então, o Congresso não havia somado os votos necessários para suspender nenhum de seus vetos.

Para Trump, um magnata do setor imobiliário que se orgulha de seu poder de barganha, os últimos dias foram uma humilhação constante. Além de ter seu veto derrubado, o presidente vem enfrentando críticas constantes por sua insistência em não admitir a derrota nas eleições de 3 de novembro.

Em um sinal de sua influência decrescente, o jornal New York Post, de propriedade de Rupert Murdoch, um dos mais fervorosos apoiadores de Trump, publicou um editorial na noite de domingo pedindo-lhe para “parar com a loucura” e admitir que perdeu a eleição.

“Senhor presidente, é hora de acabar com essas travessuras sombrias”, disse o jornal. “Entendemos, senhor presidente, que o senhor esteja com raiva por ter perdido. Mas seria desastroso continuar neste caminho”, continuou ele. “Se você insiste em passar seus últimos dias no gabinete colocando fogo em tudo, você será lembrado por isso”.

(Com AFP)